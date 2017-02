Bogdan Chitic

Baschetbaliștii formației „sub 18 ani” a Clubului Sportiv Municipal Ploiești continuă, cu șanse reale, cursa pentru calificarea la turneul de baraj al Campionatului Național, în vederea obținerii biletelor pentru faza finală. În cadrul ultimei etape a turului, pe tabloul de recalificare semifinală, jucătorii pregătiți de Robert Munteanu au învins, în Sala Sporturilor Olimpia, cu 69-51, pe CSȘ Unirea Iași, bifând, astfel, a cincea victorie din acest an. Pentru CSM Ploiești, au evoluat, în această partidă: Călin Dumitru (24 puncte), Mihnea Vrabie (16), Mircea Topologeanu (15), Antonio Crăciun (10), Teodor Mistodinis (4), Horia Scărlătescu, Adrian Răducanu, Sebastian Manu, Pavel Costea, Justin Tăicuțu, Mugur Tudorache și Andrei Oprea.

„Consider că suntem în grafic, în acest moment, deși ne-ar fi stat mai bine cu o victorie în plus, ținând cont de accidentul de la Buzău, din prima etapă. La cum se prezintă clasamentul, sunt de părere că ne vom lupta cu Laguna București și CSȘ Viitorul Cluj pentru unul dintre primele două locuri”, a declarat antrenorul Robert Munteanu.

Cu un bilanț general de (5-2), echipa municipalității ploieștene se situează pe prima poziție în „recalificări”, următorul meci pentru băieții lui Robert Munteanu fiind programat pe 11 martie, tot în „Olimpia”, împotriva celor de la CSȘ Buzău. Ocupantele primelor două poziții, la finalul „recalificărilor”, alături de formațiile care vor încheia cele două grupe semifinale pe locul 4 vor evolua în cadrul unui turneu de baraj pentru acontarea ultimelor două locuri eligibile pe tabloul final al Campionatului Național.

Rezultatele înregistrate de CSM Ploiești „U18” în faza de recalificare semifinală:

CSȘ Buzău – CSM Ploiești 78-76

Laguna București – CSM Ploiești 66-69

CSM Ploiești – CSȘ Tulcea 78-62

CSȘ Viitorul Cluj-Napoca – CSM Ploiești 88-61

CSȘ Sibiu – CSM Ploiești 47-81

CS Total Sport Argeș Pitești – CSM Ploiești 55-59

CSM Ploiești – CSȘ Unirea Iași 69-51

Clasament

CSM Ploiești (5-2) – 12 puncte

CSȘ Sibiu (4-2) – 10 puncte

Laguna București (4-1) – 9 puncte

CSȘ Viitorul Cluj (3-1) – 7 puncte

CSȘ Buzău (1-5) – 7 puncte

CS Total Sport Argeș (1-4) – 6 puncte

CSȘ Tulcea (1-3) – 5 puncte

CSȘ Unirea Iași (1-2) – 4 puncte