Ana Maxim

Contratenorul ploieștean Cezar Ouatu își așteaptă fanii, pe 8 Martie, de la ora 19.30, la Sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, unde va avea loc spectacolul “Femeie… te iubesc”.

Artistul va evolua, în premieră, alături de Cezar Ouatu Band – trupă din care fac parte alți doi prahoveni: Ciprian Corniță – pian, Andrei

Frîncu–chitară bass, contrabas (solist la Filarmonica ploieșteană) – și de cunoscutul pianist, compozitor, dirijor Andrei Tudor. În cadrul “celui mai complex și romantic concert-spectacol pop-jazz-operă organizat în România” – așa cum este prezentat oficial evenimentul – Cezar Ouatu îşi va transpune vocea unică şi flexibilă în cele mai variate stiluri muzicale, de la pop-operă, jazz, până la latino și blues. În Sala Europa vor răsuna piese emoționante din filme celebre precum ”Cinema Paradiso”, “The Mission” (Nella Fantasia), „The Godfather” (Parla piu piano) sau „Romeo and Julieta” (A Time for Us), dar și piese dedicate iubirii şi femeii precum „Historia de un Amor”, „When I Fall in Love”(Nat King Cole), ˝Lady˝, ˝You are so beautiful˝ și multe alte piese de dragoste celebre în toată lumea. Invitata lui Cezar Ouatu, în cadrul concertului din 8 Martie, va fi eleva sa Maria Ilinca, din Ploiești, în vârstă de 17 ani. Prețul unui bilet de intrare variază între 90 lei și 70 lei. Spectacolul va fi prezentat și la Teatrul Elisabeta din București, pe 12 martie. Contratenorul ploieștean va putea fi urmărit și pe 28 februarie, între orele 19.00-22.00, la Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploiești, în cadrul Concertului “Masterclasses Cezar Ouatu”.

Evenimentul ajuns la cea de-a doua ediție are ca scop promovarea tinerilor cântăreți debutanți și nu numai. Publicul va asista la o lecție deschisă de canto la care participă cei mai buni elevi ai lui Cezar: Briana Văduva, Alis Făiniță, Maria Ilinca, Maria Alexandra Stoica, Leonida Chifu, Mioara Dominte, Ana Maria Anton, Theodora Iordan, Beatrice Puiu și Arina Bircu. Tehnici de respirație, emisie vocală, expresivitate muzicală sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul concertului. Cezar Ouatu ne-a mărturisit că este foarte atașat de orașul său natal și își dorește să organizeze în fiecare an, la Ploiești, evenimente culturale.