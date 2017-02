Bogdan Chitic

După o pauză de mai bine de o lună, în care au avut timp să se încarce fizic, dar şi să repete schemele de joc în perspectiva participării în faza a doua a campionatului de baschet, cei mai mici juniori ploieşteni, de la categoria „U13”, aparţinând Clubului Sportiv Universitar (antrenor Elena Stan), CS Sevlar (antrenori Cosmin Blăgoi şi Florentin Creţu) şi Clubului Sportiv Şcolar (antrenor Ionuţ Ivan) sunt pregătiţi să ia pulsul primelor examene oficiale din acest an.

La Tg. Mureș, Târgoviște și București cele trei grupări ploieștene se vor deplasa în fazele semifinale, de recalificare și de clasificare, de departe cea mai „încărcată” misiune urmând să o aibă juniorii Elenei Stan, de la Clubul Sportiv Universitar, parcursul impecabil în faza preliminară (10-0) atrăgând privirile mai multor posibili adversari la medalii.

Miza pe continuitate

CSU Ploiești va lua de mâine drumul Ardealului, în tentativa de a-și reconfirma statutul de favorită la podiumul campionatului și în grupa semifinală, într-o companie mai selectă și împotriva unor formații care nu vor ezita să-i întrebuințeze mai mult decât până acum pe „alb-albaștri”. În sala de sport a Liceului Tehnologic „Electromureș”, elevii Elenei Stan vor juca sâmbătă, de la ora 10:15, împotriva echipei CSȘ Tg. Jiu, și, de la ora 18:30, în compania gazdelor de la Lucky Dragons Tg. Mureș, pentru ca, duminică, să dea replica formației MC Ball Mangalia.

„Mergem la acest prim turneu pentru a ne întoarce acasă cu trei victorii, întrucât, în opinia mea, întâlnim adversari abordabili. Ne-am pregătit bine în ultima perioadă, băieţii au înţeles că, de acum înainte, meciurile devin din ce în ce mai importante şi, tocmai de aceea, dorim să continuăm, pe aceeaşi linie, munca pe care am început-o în debutul sezonului. Consider că avem forţa necesară pentru a ajunge fără probleme la turneul final, de unde aşteptăm, aşa cum am mai spus, o medalie în acest an”, a punctat antrenoarea Elena Stan.

Lotul CSU Ploieşti „U13”: George Aldea, Sabin Alexandru, Vlad Baştină, Dan Tudor, Lorenzo Diaconescu, David Drăghici, Sabin Luca, Cristi Muşuroia, Radu Pancu, Iustin Puiuleţ, Theo Sanda, Daniel Radu, Tibi Petre. Antrenor: Elena Stan.

Primul obiectiv – turneul de baraj

CS Sevlar Ploieşti, formaţie antrenată de Cosmin Blăgoi şi Florentin Creţu, va începe campania de recalificare (grupa valorică B) din postura echipei cu cele mai multe victorii obţinute în „preliminarii”, şapte la număr. În cadrul primului turneu, gruparea prezidată de Sebastian Nicolov va merge la Târgovişte, programul stabilit de către organizatori – câte un meci pe zi, de vineri până duminică – oferindu-le ploieştenilor şansa de a se întoarce acasă pentru odihnă, evitându-se, astfel, situaţia unei şederi prelungite lângă turnul Chindiei.

„Considerăm că putem fi liderii acestei grupe de recalificare, prin urmare să putem ajunge, în primă fază, la turneul de baraj, astfel că obiectivul nostru este să câştigăm fiecare joc în parte, cu CSŞ Târgovişte, ACS Tg. Secuiesc şi Phoenix Constanţa. Lotul nostru este compus din baschetbalişti proveniţi din Ploieşti şi din Vălenii de Munte, iar căpitanul Ştefan Iliescu este unul dintre cei mai buni juniori din ţară la această categorie şi baschetbalistul în jurul căruia se învârte jocul nostru. Avem şi trei jucători de generaţie 2004 de la BC Shooters, pe care Sorin Hartman ni i-a oferit – Vlad Spulber, Vlad Dinu şi Andrei Ene, dar şi jucători mai mici, de generaţie 2005, proveniţi de la echipa de minibaschet, Călin Pîrvan, Vlad Balea, Luca Şerbănescu şi Denis Cojanu, cu toţii foarte importanţi pentru noi”, a declarat preşedintele CS Sevlar, Sebastian Nicolov.

CSŞ Ploieşti, două jocuri în Capitală

Aflată pe tabloul fazei de clasificare (grupa valorică C), CSŞ Ploieşti va juca, sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, împotriva celor de la BC Slam şi, respectiv, ACS Champions. Formaţia antrenată de Ionuţ Ivan a încheiat sezonul de toamnă cu un palmares de două victorii şi opt înfrângeri, în condiţiile în care sezonul actual a fost privit, încă de la bun început, drept unul de tranziţie, în care să se pună bazele pentru ediţia viitoare.

„Anul acesta, la CSŞ Ploieşti ne-am focusat mai mult asupra echipei „U14”, având în vedere că, la „U13”, am rulat mulţi baschetbalişti născuţi în 2005 sau 2006, aşadar mult mai mici decât categoria la care participă. Este şi o situaţie un pic mai dificilă acum, întrucât se apropie şi perioada vacanţei, iar unii juniori vor pleca din localitate, astfel încât voi deplasa, probabil, doar 10 baschetbalişti, în cele două zile, în Capitală”, a precizat Ionuţ Ivan, de la CSŞ Ploieşti.