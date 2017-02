Marian Dima, Marcel Marin

Dacă, la capitolul „lot de jucători”, echipa din Măneciu traversează o perioadă cu multe incertitudini, pierzând în această iarnă câţiva titulari importanţi, când vine vorba despre staff-ul echipei, gruparea Avântul este pe cale să realizeze un „transfer” important.

Astfel, în funcţia de „director” al echipei din Liga A Prahova urmează să fie instalat Adrian Teodorescu, fost oficial al unor grupări cu nume, precum Dunărea Galaţi, Flacăra Moreni, Poiana Câmpina, CSM FC Ploieşti. „Teo” a fost… propriul său patron, în ultimii ani, la Oţelul Larissa Dobrota, echipă cu care a reuşit o promovare din Liga C în Liga B Prahova.

„Vrem să reformăm Avântul, să găsim jucători tineri, dornici să continue tradiţia fotbalistică a acestei echipe, iar Teo ne poate ajuta. Sper că va fi o colaborare de bun augur şi de durată, mai ales că ne cunoaştem de foarte mulţi ani” – spune antrenorul echipei din Măneciu – Dorinel Beznea, cel mai longeviv tehnician pe banca unei echipe din acest eşalon.

CS Brazi Negoieşti, peste Liga A Prahova

Tot pe sinteticul de la Parcul Municipal Vest, solicitat de tot mai multe echipe în ultimele săptămâni, duminică, liderul Ligii B, seria Sud – CS Brazi Negoieşti – a învins la limită, scor 4-3, pe divizionara A CS Măneşti Coada Izvorului, prin golurile marcate de L. Dăncilă (2), C. Scarlat şi V. Toma – ultimul, un junior în vârstă de doar 15 ani, respectiv I. Anghel, M. Anghel şi I. Procopianu.

La această partidă, formaţia din Negoieşti a aliniat următoarea distribuţie: G. Ciobanu – A. Stavarache, D. Negoiţă, E. Dincă, L. Dincă – L. Moraru, C. Dăncilă, G. Bârsan, R. Bănică – L. Dăncilă – C. Scarlat. Au mai jucat: I. Mircescu, S. Negoiţă. Antrenor: Nicolae Scarlat.

Următorul meci amical: CS Brazi Negoieşti – Unirea Cocorăştii Colţ (12 februarie).

Proviţa s-a ţinut bine cu Brebu

Într-o altă partidă amicală cu o echipă de eşalon superior judeţean implicată, Viitorul Proviţa de Sus a primit replica formaţiei AFC Brebu, scorul final fiind favorabil oaspeţilor cu 2-1. La capătul unui meci disputat, de angajament, Ovidiu Movileanu şi-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru echipa din Proviţa (foto), în timp ce golurile grupării din Brebu au aparţinut veteranului „ex-divizionar B” – Valentin Bunea şi lui Florin Stoica.

Iată şi cele două echipe aliniate în acest amical:

Viitorul Proviţa de Sus: M. Duia – V. Burlacu, M. Goran, I. Radu, D. Dias – O. Movileanu, B. Iarca, F. Banu, M. Piciorea – Necula, Cojocaru. Au mai jucat: M. Durbac – M. Butufei, C. Irimioiu. Antrenor: Ciprian Burlacu.

AFC Brebu: A. Creţu – Fl. Stoica, Matei, Marcu, Ceobotaru – Pancovici – Bunea, Oprică, M. Gherghe, Rada I – Bache. Au mai jucat: Covaci, Rada II, Bucura. Antrenor: Robert Săvulescu.

De amintit că, pentru AFC Brebu, următorul amical este cu colega de eşalon, CSO Plopeni, pe 11 februarie.

Alte rezultate din partide amicale:

Rapid Mizil – Unirea Urlaţi 4-0

Au marcat: G. Stoica (2), Brotac, C. Elisei.

AS Târgşorul Vechi Stănceşti – U. Cocorăştii Colţ 2-1

Au marcat: A. Stroe, M. Cărnuţă / C. Kiru.

AS Voinţa Valea Voievozilor (Dâmboviţa) –

Viitorul Proviţa de Sus 1-1

CS Brazi II – AS Potigrafu 2-0

CS Brazi II – Prahova Târgşorul Vechi 3-1

Sportul Câmpina – AS Târgşorul Vechi Stănceşti 2-3

Progresul Aluniş – CSO Slănic 7-5

Muntenia Blejoi – CS Tineretul Berceni 4-2

AS Târg. Vechi Stănceşti – ACS Ariceştii Rahtivani 4-0

Intersport Filipeşti de T. – AS Măgura Trestioara 3-2

Sportul Câmpina – Romprim Bucureşti 5-1

Petrosport Ploieşti – Chindia Târgovişte 8-2

(juniori)