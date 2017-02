Petre Apostol

Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” din Bucureşti a fost gazda unei noi ediţii a Campionatelor României de Atletism în sală pentru seniori şi tineret – „Cupa de Cristal”. La această ediţie, desfăşurată la finalul săptămânii trecute, au participat 313 de sportivi (198 la masculin şi 115 la feminin) de la 84 de cluburi.

Printre sportivii care au urcat pe podiumul de premiere la campionatul din Bucureşti s-au numărat şi reprezentanţi de la CSM Ploieşti şi CSŞ Ploieşti.

Elevii antrenorilor Augustin Iancu şi Robert Munteanu de la CSM Ploieşti au cucerit, în total, şase medalii, toate fiind de aur. Cea mai deosebită performanţă dintre acestea a fost realizată de Daniel Rezmiveş, aflat în primul an la categoria tineret (născut în anul 1997). Atletul clubului ploieştean a câştigat proba de 60 m la general, trecând linia de sosire cu timpul de 6.69 secunde, devenind, astfel, campion naţional atât la seniori, cât şi la tineret. Podiumul a fost completat de Ioan Melnicescu (CSM Oneşti, tineret) şi Marius Şerban (CSM Slatina-CSU Cluj Napoca, senior), care au încheiat la egalitate, cu timpul de 6.79 secunde.

De menţionat că Daniel Rezmiveş şi-a îmbunătăţit cu o sutime de secundă cea mai bună performanţă de anul acesta la proba de 60 m, fiind deja calificat la Campionatul European, având în vedere că baremul de participare la acest concurs este de 6.74 secunde. Competiţia continentală, ajunsă la ediţia cu numărul 34, este programată în perioada 3-5 martie, la Belgrad, în Serbia.

Tot la proba de 60 m, în finală a mai fost calificat încă un atlet de la CSM Ploieşti, Costin Homiuc, născut tot în 1997, care s-a situat pe locul al şaptelea la general şi pe a patra poziţie la tineret, cu timpul de 6.91 secunde.

În probele individuale, pentru CSM Ploieşti a mai punctat Cristian Radu, atlet care are legitimare şi cu Farul Constanţa. Născut în 1996, atletul clubului ploieştean a devenit campion naţional atât la seniori, cât şi la tineret în cadrul probei de 400 m, sosind cu timpul de 48.65 secunde. Ca urmare a rezultatului obţinut, Cristian Radu a fost selecţionat în lotul naţional pentru participarea la Campionatul Balcanic, programat la finalul săptămânii, în acelaşi loc ca şi competiţia europeană, la Belgrad. Iar la Balcaniadă va mai participa şi Daniel Rezmiveş, pregătind, astfel, prezenţa de la Europene.

Cei doi atleţi au contribuit, în plus, la obţinerea altor două medalii de aur pentru CSM Ploieşti, Daniel Rezmiveş, Cristian Radu, Marius Licuţ şi Alexandru Burcea cucerind titlurile naţionale la seniori şi la tineret în cadrul probei de ştafetă 4×400 m. Echipa ploieşteană a încheiat concursul cu timpul de 3:03.84 minute, devansând, pe podium, ştafetele de la CS Olimpia Bucureşti (3:04.19 minute) şi CSU Cluj Napoca (3:04.89 minute).

Aporoape de medalii a fost şi ştafeta feminină de 4×400 metri, în componenţa Miruna Paraschiv, Cristina Pricopie, Miruna Ioniţă, Miruna Trifan, care a ocupat locul 7 la senioare şi locul 4 la tineret.

Rezultate notabile au mai obţinut şi Bogdan Oprina, Alexandru Geamănu, Bogdan Păsărică, Andrei Oprea şi Ciprian Coslegeanu.

Junior ploieştean, vicecampion la seniori şi tineret

La campionatele din Capitală s-au mai remarcat, în mod deosebit, şi sportivi de la CSŞ Ploieşti, antrenaţi de profesorii Maria Andrei şi Florin Andrei, care au dublă legitimare cu CSM Bucureşti. De la clubul ploieştean, cele mai bune performanţe au fost realizate de Mihai Pîslaru.

Deşi este de-abia în primul an la categoria juniori 1 (fiind născut în 1999), elevul profesoarei Maria Andrei a reuşit să cucerească medalia de argint atât la seniori, cât şi la tineret în cadrul probei de 400 m. Mihai Pîslaru a încheiat competiţia cu timpul de 48.83 secunde, fiind la 18 sutimi de secundă de câştigător, sportivul de la CSM Ploieşti, Cristian Radu. Podiumul a fost completat tot de un atlet de la categoria tineret, Sebastian Ursachi, de la Ştiinţa Municipal Bacău, cu timpul de 48.89 secunde.

Astfel, atletul ploieştean continuă să confirme şi în acest an, Mihai Pîslaru câştigând, anul trecut, la proba de 400 m, medalia de argint la Campionatul European de cadeţi (juniori 2), realizând o performanţă similară şi la Campionatul Balcanic, rezultat pe care l-a repetat şi în acest început de an, la juniori 1, în sală.

Foarte aproape de medalii au mai fost atleţii ploieşteni în cadrul probei de ştafetă 4×400 m, David Năstase, Andrei Năstăsache, Alexandru Săceanu şi Mihai Pîslaru sosind pe locul al patrulea atât la seniori, cât şi la tineret, cu timpul de 3:04.90 minute, ratând medalia de bronz pentru o singură sutime de secundă! În ciuda ratării podiumului, a reprezentat o performanţă deosebită, având în vedere faptul că Năstase, Năstăsache şi Pîslaru sunt în primul an la juniori 1, toţi fiind născuţi în 1999, iar Săceanu este încă junior 2, fiind cu un an mai mic.

De la CSŞ Ploieşti s-a mai remarcat Andreea Neagu, de asemenea sportivă născută în 1999, care a încheiat proba de 800 m pe locul al cincilea la tineret şi pe locul al optulea la general, cu timpul de 2:18.61 minute. La tineret, competiţia a fost câştigată de Diana Bogoş (LPS Vaslui-CSM Oneşti, 2:08.33 minute, locul 3 la general), în vreme ce la general campioană a devenit Florina Pierdevară (CSA Steaua Bucureşti, 2:05.24 minute)