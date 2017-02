Petre Apostol

După ce a rămas fără echipă, în urma retragerii formaţiei din divizia secundă CSM Ploieşti, în cursul sezonului, antrenorul ploieştean Dragoş Dobrescu are o şansă mare să-şi demonstreze abilităţile de tehnician, de ieri fiind numit, oficial, ca „principal” la Corona Braşov, în Liga Naţională de handbal feminin.

Pentru fostul internaţional român de 45 de ani reprezintă o postură inedită, având în vedere că a pregătit până acum doar echipe de băieţi, fiind, mai întâi, tehnician la lotul naţional de tineret, apoi preluând pe CSM Bucureşti, cu care a promovat în prima ligă, unde a încheiat pe locul 9. Din 2012, a fost antrenorul echipei CSM Ploieşti, cu care a evoluat în două sezoane în Liga Naţională, dar cu care a retrogradat la finalul ediţiei trecute de campionat.

Dragoş Dobrescu va avea, totuşi, o misiune dificilă la Corona Braşov, echipa de sub Tâmpa ocupând locul al şaptelea în clasamentul Ligii Naţionale, cu 19 puncte, înregistrând şase victorii, o remiză şi opt înfrângeri. Tehnicianul ploieştean îl înlocuieşte pe Dumitru Berbece, care a demisionat după înfrângerea de pe teren propriu, cu Măgura Cisnădie, de duminică, fiind al doilea insucces consecutiv.

„Nu am venit să reinventez handbalul. Vreau să le redau acestor jucătoare încrederea și aș vrea să jucăm un handbal cu zâmbetul pe buze. Nu am foarte mult timp la dispoziție până la meciul cu Roman și voi lucra în primul rând la mentalul lor în această perioadă. Pentru mine este o nouă provocare și sper ca eu să pot ajuta această echipă și în același timp să mă ajut și pe mine. Chiar dacă am antrenat mult timp la echipe de băieți, singura diferență între băieți și fete este mingea cu care se joacă, în rest handbalul e același”, a declarat antrenorul ploieştean cu ocazia prezentării oficiale, ieri.

De menţionat că la Corona Braşov evoluează şi o fostă jucătoare de la CSM Ploieşti, coordonatoarea de joc Mihaela Tivadar.

Dragoş Dobrescu va debuta pe banca tehnică a echipei din Braşov duminică, 26 februarie (ora 11:00), în deplasare, cu CSM Roman.