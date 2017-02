Ieri, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a făcut un apel ca „România să continue la fel de puternic lupta împotriva corupţiei”, explicând că „acestea sunt intenţiile pe care Statele Unite le susţin cu putere”, potrivit News.ro.

Hans Klemm a fost prezent, ieri, la ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional „Sea Shield 17”, care are loc în Marea Neagră şi la care participă 2.800 de militari din mai multe ţări, printre care România şi SUA, el fiind întrebat la final despre protestele din România.

„În ultima săptămână, am văzut trei sau patru nopţi de demonstraţii mari şi paşnice nu doar în Bucureşti, ci şi în mai multe oraşe din ţară. Facem apel ca România să continue la fel de puternic lupta împotriva corupţiei. Acestea sunt intenţiile pe care Statele Unite le susţin cu putere”, a declarat diplomatul american.

Întrebat dacă are un mesaj pentru Guvern, ambasadorul a spus că SUA vor ca lupta împotriva corupţiei să nu fie slăbită.

„Există o speranţă în SUA, şi nu ne referim doar la România, dar include şi România, ca partenerii, aliaţii, prietenii noştri să consolideze şi să întărească statul de drept şi lupta împotriva corupţiei şi nu să nu ia măsuri pentru a slăbi această luptă”, a afirmat Hans Klemm.