Bogdan Chitic

Echipele masculine de baschet juniori din Ploieşti îşi vor continua, la finalul săptămânii, parcursul în Campionatele Naţionale „U16” şi, respectiv, „U18”. În cadrul categoriei mai mici de vârstă, trebuie remarcat că ABC T-Pack, formaţie antrenată de Vasile Tace, va disputa două meciuri în mai puţin de 24 de ore, primul, astăzi, de la ora 13:00, cu CSŞ Unirea 2 Iaşi – un joc în devans contând pentru etapa a VII-a, şi cel de-al doilea, mâine, de la ora 12:00, în deplasare, cu Aurel Vlaicu Bucureşti. În rest, toate celelalte grupări, şi anume CSU Ploieşti şi CSŞ Ploieşti, la „sub 16 ani”, şi CS Sevlar şi CSM Ploieşti, la „sub 18 ani”, vor bifa câte un singur meci, în weekend.

Confruntări pe axa Ploieşti – Bucureşti, la „U16″

După ce, etapa trecută, au debutat în „semifinale” pe terenul celor de la BC Slam Bucureşti, scor 38-96, jucătorii de la CSU Ploieşti, pregătiţi de sârbul Ivan Gemaljevic, îşi vor măsura forţele tot cu o echipă din Capitală – ABC Laguna, mâine, de la ora 13:00, în Sala Sporturilor Olimpia.

„Cu excepţia lui Adrian Dan, care este accidentat şi nu va juca, şi a lui Ionuţ Neagu, pe care sper să-l recuperez până la ora întâlnirii, toţi ceilalţi băieţi sunt apţi de joc. Deşi au avut, la rândul lor, unele probleme, Alexandru Lică şi

Dragoş Iliescu s-au antrenat normal în ultimele zile şi vor putea evolua împotriva Lagunei. De asemenea, de la echipa B de „sub 16 ani” au şanse mari să facă parte din lot şi Alexandru Coman şi Claudiu Georgescu, doi jucători pe care i-am trecut în raport şi în urmă cu o săptămână”, ne-a declarat antrenorul Ivan Gemaljevic.

ABC T-Pack, în căutarea „dublei”!

De departe cea mai „ocupată” echipă este, însă, ABC T-Pack Ploieşti, pe tabloul fazei de recalificare semifinală. Băieţii lui Vasile Tace au cedat, etapa trecută, pe teren propriu, cu CSŞ Sibiu, scor 46-54, „într-unul dintre cele mai slabe meciuri din ultimele trei sezoane”, aşa cum a ţinut să sublinieze tehnicianul echipei. De data aceasta, „lupii” au şansa să se reabiliteze prin două rezultate pozitive, astăzi, cu CSŞ Unirea 2 Iaşi, în „Olimpia”, şi, mâine, cu Aurel Vlaicu, la Bucureşti.

„Cu toţii sperăm să jucăm mai bine şi să facem uitată prestaţia cu CSŞ Sibiu, când am marcat sub 50 de puncte şi am avut un procentaj mai mic de 30% la aruncările libere. Având în vedere că, din această grupă de recalificare, noi suntem echipa cu cele mai multe victorii obţinute în faza preliminară, avem motive să tindem la mai mult, dar, per ansamblu, toate formaţiile sunt sensibil egale ca valoare. Adversari precum CSŞ Unirea Iaşi, LPS Piteşti, U-BT Cluj Napoca sau CSŞ Sighetu Marmaţiei, care au câte două echipe înscrise în competiţie, obişnuiesc să îşi mai schimbe jucătorii de la meci la meci, asta şi în funcţie de adversar, aşa că nu se ştie niciodată ce ne va aştepta la ora partidei. Cu Aurel Vlaicu Bucureşti nu ne-am întâlnit până acum, dar important este jocul nostru şi forma pe care băieţii o vor avea în aceste două partide, pe care, sper eu, să le şi putem câştiga”, a punctat Vasile Tace.

În fine, cea de-a treia echipă ploieşteană prezentă pe tabloul „U16”, în cadrul fazei de recalificare, CSŞ Ploieşti – antrenată de profesorul Marian Hartman, va juca mâine, de la ora 13:00, în sala de sport a Colegiului Tehnic „Elie Radu”, în compania celor de la BC Lions Craiova.

Deplasare dificilă pentru CS Sevlar, la „U18″

Trecând la categoria mai mare de vârstă, cea „sub 18 ani”, cele două echipe din oraş prezente pe tabloul competiţiei, CS Sevlar Ploieşti – în faza semifinală, şi CSM Ploieşti – în turneul de recalificare, au parte, astăzi, de meciuri cu grad diferit de dificultate.

CS Sevlar (1-1) va juca, de la ora 12:30, pe terenul celor de la CS Mureşul Tg. Mureş, una dintre pretendentele la calificarea în „Top 8”, anul acesta. „Nu avem niciun fel de probleme de lot, vom deplasa 11 jucători în Ardeal, avem o rotaţie bună, dar, în acelaşi timp, suntem conştienţi de forţa adversarului. Formaţia din Tg. Mureş are în componenţă baschetbalişti din generaţia 1999, aşadar cu un an sau chiar doi mai mari decât cei ai noştri, vin după două sezoane foarte bune – turneul final, în 2015, la „U16”, şi faza semifinală, anul trecut, la prima ediţie la categoria „U18″, şi toate acestea spun multe despre adversarul pe care-l vom întâlni”, a subliniat Sebastian Nicolov, preşedintele CS Sevlar.

CSM Ploieşti, la primul joc în „Olimpia”

De partea cealaltă, CSM Ploieşti (1-1) va încerca să lege două victorii după succesul obţinut, etapa trecută, pe terenul Lagunei Bucureşti, la finalul meciului de astăzi, de pe teren propriu, cu CSŞ Tulcea (ora 12:00, Sala Sporturilor Olimpia). Băieţii pregătiţi de Robert Munteanu s-au pregătit normal pe tot parcursul săptămânii, disputând chiar şi un joc de verificare, în „Olimpia”, în compania fetelor de „sub 16 ani” de la CSŞ-CSM Ploieşti, şi speră într-un nou rezultat pozitiv care să le sporească şansele la o clasare pe primele două locuri, echivalentă cu accederea la turneul de baraj.