Astăzi şi mâine, vremea va deveni geroasă noaptea, îndeosebi în jumătatea de nord a ţării. Cerul va fi mai mult noros şi în cursul zilei pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, sub formă de ninsoare, în extremitatea de sud şi sub formă de lapoviţă sau ploaie, informează ANM. Concret, astăzi, în ţară, cerul va fi mai mult noros şi în cursul zilei, pe arii restrânse, vor fi precipitaţii slabe, sub formă de ninsoare, în extremitatea de sud şi sub formă de lapoviţă sau ploaie, iar vântul va avea unele intensificări la munte, dar şi în regiunile vestice şi nord-estice. În cea de a doua parte a intervalului, ninsorile se vor extinde treptat şi vor cuprinde Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei şi pe cea de sud-est a Transilvaniei, vor deveni moderate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă, pe arii restrânse mai consistent, cu precădere în extremitatea de sud. Excepţie va face zona Litoralului, unde se vor semnala precipitaţii mixte şi vor fi condiţii de polei. Vântul va avea intensificări îndeosebi la munte, în sudul Moldovei, în Dobrogea şi Muntenia, zone în care zăpada va fi viscolită şi vizibilitatea redusă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 şi 6 grade, iar cele minime, în scădere accentuată faţă de noaptea precedentă, se vor situa, în general, între -14 şi -5 grade. Mâine, vremea se va răci accentuat, devenind geroasă ziua în vest, centru şi nord, iar noaptea în toată ţara. Cerul va fi înnorat, iar în cursul zilei temporar va ninge, pe arii relativ extinse în regiunile extracarpatice, local în Transilvania şi Maramureş şi izolat în celelalte zone. În Dobrogea, Muntenia şi Moldova ninsorile vor fi local mai însemnate cantitativ, iar vântul va continua să prezinte intensificări susţinute, viscolind şi spulberând zăpada şi determinând scăderea semnificativă a vizibilităţii. În cursul nopţii, aria ninsorilor va fi în restrângere, vor deveni în general slabe cantitativ, dar vântul, deşi va mai slăbi în intensitate, va mai avea intensificări în regiunile estice, unde va continua să viscolească şi să spulbere zăpada. Intensificări ale vântului se vor semnala şi în vestul şi sud-vestul teritoriului, însă la cote mai reduse şi numai pe arii restrânse în Oltenia, zăpada va fi spulberată. Spre dimineaţă, cerul va deveni variabil în partea de vest a teritoriului, unde vor fi condiţii de ceaţă şi chiciură. Temperaturile maxime se vor încadra între -14 şi 0 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -23 şi -11 grade.