Metalul Buzău – Astra II: 1-3 (1-1)

Stadion: “Ion Negoescu” – Buzău. Au marcat: D. Păun (44) / Răileanu (31- penalty), Kaloitan (47 şi 63).

Metalul: Creţu – P. Benga, Şt. Păun, D. Stan, Spătaru – Grăjdan, M. Ion, C Andrei, Al. Radu – D. Păun, Lungoci. Au mai jucat: Oprea – Simion, Rotaru, I. Radu, Pâslaru, Leu, M. Anghel, Geambaşu, Nicola. Antrenor. Valentin Stan.

Astra II: Nedelcu – Roman, Pahonţu, Vârtej, Amariei – Găvârliţă, Şerban, Răileanu, S. Costache – A. Gheorghe, Spătariu. Repriza a doua: Pandelescu – Mihăilă, R. Crişan, M. Popescu, Şt. Barbu – Chişi, Doncilă, Barâcă, Dr. Gheorghe – Kaloitan, A. Ioniţă. Antrenor: Marius Măldărăşanu.

Marian Dima

“Satelitul” Astrei a bifat primul meci amical din 2017, la capătul unui stagiu centralizat de pregătire, desfăşurat la stadionul din cartierul “9 Mai” al Ploieştiului, divizionara prahoveană de liga a III-a deplasându-se la Buzău pentru amicalul cu Metalul Buzău. A fost 3-1 pentru oaspeţi, tânăra echipă pregătită de Marius Măldărăşanu impunându-se fără prea mari emoţii.

Echipa gazdă – desprinsă drept lider autoritar în Liga a IV-a Buzău, cu 15 victorii din tot atâtea meciuri, va fi însă, foarte probabil, una dintre viitoarele divizionare C, formaţia buzoiană find susţinută de un patron bucureştean, Benga, al cărui fiu joacă la echipa Metalul, fiind bine organizată, un “exemplu” fiind acela că la Buzău a ajuns, cumpărată de către cei de la Metalul, aparatura din sala de forţă a fostei campioane a României, Oţelul!

Revenind la meci, Marius Măldărăşanu nu a avut probleme în a face un lot de 22 de jucători, pentru a forma două echipe distincte, fiecare jucând câte o repriză, în plus, o serie de jucători ai “satelitului” campioanei nefăcând deplasarea la Buzău, tocmai pentru a putea fi văzuţi la lucru noii veniţi – Spătariu şi Găvârliţă (Colţea Braşov), Crişan (revenit de la divizionra secundă Clinceni), Amariei (CS Cornu), Alin Barâcă (SCM Piteşti), A. Ioniţă (CS Dinamo), Anton Kaloitan (un jucător din Ucraina).

Astra II s-a impus în urma reuşitelor lui Răileanu (min. 31, penalty), în timp ce atacantul din Ucraina a bifat o “dublă”, primul gol, în min. 47, din pasa excelentă a lui Chişi, apoi tot cu o reluare simplă din careu, în min. 63, în timp ce, pentru gazde, a marcat o mai veche cunoştinţă a fotbalului prahovean, atacantul Dan Păun (ex Chimia Brazi), în min. 44. Meciul – disputat pe terenul sintetic din imediata apropiere a arenei “Gloria” a fost un bun test, diferenţa de un eşalon în favoarea Astrei văzându-se, chiar dacă, media de vârstă a grupării pregătită de Măldărăşanu, Florentin Rădulescu şi Laurenţiu Costache este una de invidiat, mulţi jucători fiind născuţi chiar în anii 1999-2000!

Pentru Astra 2 urmează, la sfârşitul acestei săptămâni, un al doilea meci test, contra celor de la CS Păuleşti, joc programat sâmbătă.

Alte rezultate din meciuri amicale jucate în week-end

AFC Brebu – Victoria Bordeni 3 -2

Real Rio Cocoşeşti – CSO Plopeni 0-3

CSC Câmpina (juniori) – CS Cornu 1-8

CS Cornu – Muntenii Câmpina 2-1

Tineretul Berceni – CS Blejoi 2-4

Sportul Câmpina – CS Băneşti 2-12

Victoria Olteni – CSO Vălenii de Munte 2-5

Stejarul Goruna – CSO Slănic 1-2

Voinţa Livadea – Voinţa Vărbilău 2-0

AS Tg. Vechi Stănceşti – Petrolul Băicoi 1-3

Petrolul Băicoi – CS Ceptura 11-3