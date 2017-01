CS Păuleşti ar fi putut face o figură frumoasă în Liga a III-a dacă în vara trecută nu abandona promovarea obţinută pe teren. A dovedit-o parcursul echipei în Cupa României, unde Păuleştiul a făcut, fără probleme, victime din eşaloanele superioare, potenţiale adversare, o dovedeşte şi rezultatul din primul amical al anului 2017 pentru echipa din Liga A Prahova.

Sâmbătă, după prânz, pe terenul sintetic al echipei Metaloglobus, Păuleştiul a învins pe CS Afumaţi, echipă de eşalon secund, care s-a recunoscut învinsă cu 2-1! Vorbim despre un meci jucat pe durata a 100 de minute (două reprize a câte 50 de minute), meci în care Păuleştiul s-a impus chiar dacă avea la activ 3-4 antrenamente, şi acelea „combinate” când în sală, când pe teren! Cât despre efectivul numeric nu are rost să vorbim, prahovenii antrenaţi de Iulius Mărgărit având mai puţini jucători la dispoziţie.

A fost un 2-1 obţinut după „dubla” golgheterului echipei – Andrei Ciobanu, care se încadrează şi el perfect în „tonul” echipei din Păuleşti, adică un fotbalist care putea să joace lejer cel puţin un eşalon mai sus, dar care va rămâne, probabil, doar cu regretul că nu a încercat. Acesta a marcat în min. 35 şi 85, după ce, la un moment dat, Afumaţiul reuşise să egaleze, în min. 78.

Noutate de la mini-fotbal

Formaţia prahoveană a prezentat la Afumaţi tot ceea ce a avut mai bun „şi ceva în plus”, după revenirile lui Pantilimonescu şi Nae, plus reapariţia lui Ţânţaru (care se prezentase la reunirea Petrolului 52), Păuleştiul având alte două noutăţi de testat. Primul jucător văzut – Vincene Toma (foto), un jucător care face parte din Naţionala de mini-fotbal a României, cu care a mers la mai multe competiţii internaţionale şi care joacă pentru echipa Tazmannschaft Bucureşti, unde îl are coleg pe portarul de la Păuleşti, Bobi Rădulescu (cel care l-a şi convins pe acesta să îmbrace tricoul grupării prahovene). Născut în 1990, Toma Vincene a jucat şi la mai multe echipe de fotbal, CS Afumaţi fiind chiar una dintre grupările din CV-ul său, rămânerea sa la Păuleşti, dacă se va produce, reprezentând unul dintre cele mai importante transferuri ale iernii în fotbalul judeţean de la noi.

Al doilea jucător testat a fost Alexandru Lemnaru – un jucător „plecat” de la Rapid Sălciile, care nu a convins la prima sa apariţie în tricoul Păuleştiului, astfel că sunt şanse mici să fie legitimat.

Pentru amicalul cu CS Afumaţi, echipa prahoveană a folosit următoarea formulă de echipă: Rădulescu – Ţugui, Pripu, I. Neagu, Cr. Mihai – Bărăgan, Pantilimonescu – L. Dumitru, Nae, Ţânţaru – Ciobanu, pe parcursul reprizei secunde intrând şi portarul Şerban şi jucătorii de câmp Marius Mihai, Lungu, Alexandru Ion, Neacşu, C. Arnăutu, Lemnaru şi V. Toma.

Pentru Păuleşti, la finele acestei săptămâni urmează amicalul cu Petrolistul Boldeşti, în timp ce stagiul centralizat de pregătire este posibil să fie efectuat în partea a doua a lunii februarie, aproape de reluarea întrecerilor oficiale.