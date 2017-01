Ana M.

Studenții Universității Petrol- Gaze Ploiești care urmează programe de licență și de masterat vor reveni la cursuri, după vacanța de iarnă, abia luni, 16 ianuarie. “Încă din luna septembrie a anului trecut, când am stabilit structura anului universitar 2016-2017, am decis să reîncepem activitățile didactice mai târziu, după vacanţa de iarnă, mai exact pe 16 ianuarie 2017. În felul acesta vom reduce valoarea facturilor la încălzire. Căminele sunt încălzite tot timpul, dar spațiile de învățământ vor fi reîncălzite de săptămâna viitoare” ne-a precizat rectorul Pascu Mihai Coloja.

Decizia s-a dovedit una inspirată, având în vedere că în aceste zile se înregistrează temperaturi foarte scăzute în Prahova, ieri județul fiind sub cod portocaliu de ger. Studenții au intrat în vacanța de iarnă pe 19 decembrie 2016. Activitățile didactice se vor relua luni și se vor desfășura până pe 5 februarie, apoi va începe sesiunea de examene, care va dura trei săptămâni. Va urma o vacanță de o săptămână, iar pe 6 martie va începe semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017. Studenții care urmează anumite programe de masterat vor reveni în facultăți pe 16 ianuarie pentru continuarea sesiunii de examene, după care vor avea o sesiune de reexaminări.

La UPG, în luna octombrie a anului trecut, 6.142 de studenți au început cursurile anului universitar 2016-2017, dintre aceștia 4.946 de studenți urmând studii universitare de licență și 1.196 de studenți fiind înscriși la programe de masterat.

Printre tinerii care urmează studii universitare la Ploiești se regăsesc și 300 de străini din 28 de țări, precum Republica Moldova, Angola, Turkmenistan, Iran, Egipt, Coasta de Fildeș.