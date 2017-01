La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a început ieri un workshop la care participă 10 tineri din Liban – doctori și doctoranzi în domeniul ingineriei, majoritatea fiind asistenți universitari, de la Lebanese University, University of Balamand și Beirut Arab University. Până pe 4 februarie, aceștia vor audia conferințe susținute de profesorii universitari Ion Onuţu, Dorin Stănică Ezeanu, Diana Cursaru, Dragoș Ciuparu, Dorin Bomboș, Daniela Movileanu, pe teme precum: Procesul rafinării petrolului, Procesul industrial catalitic, Chimia şi tehnologia lubrifianților, Ingineria polimerilor. Joi, pentru oaspeții străini va fi organizată o vizită la Rafinăria Lukoil, iar sâmbătă – o excursie pe Valea Prahovei. Workshopul se desfășoară în cadrul proiectului “Gas and Oil Processing, a European Lebanese Cooperation (GOPELC) /Exploatarea gazelor și a petrolului, o cooperare europeano – libaneză “, finanțat cu fonduri europene și promovat în cadrul programului Erasmus plus. La deschiderea evenimentului de ieri au fost prezenți responsabilul de proiect – prof. dr. ing. Lazăr Avram și prof.univ. dr. Cătălin Popescu (ambii în foto alături de grupul de tineri), acesta făcând parte, de asemenea, din echipa managerială a proiectului. Alături de aceștia, pentru desfășurarea în bune condiții a activităților din cadrul proiectului, s-au implicat prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu, prorector cu atribuții privind relațiile internationale, prof. conferențiar Cașen Panaitescu, director cu atribuții privind relațiile internaționale în cadrul UPG.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are ca parteneri, în cadrul proiectului GOPELC, instituțiile de învățământ amintite din Liban, precum și : Notre Dame University din Liban, École des Mines de Saint-Étienne, Franța, KTH ( Universitatea Tehnică Regală) din Stockholm, Suedia, Ministerul Educației din Liban. Printre cele mai importante obiective ale proiectului se regăsesc crearea unui laborator de fluide de foraj și înființarea unui masterat în domeniile geologie, foraj, extracție, transport, petrochimie la singura universitate de stat din Liban. Cursurile vor fi predate în limba engleză de profesori din această țară, existând posibilitatea să li se alăture și profesori ai universității ploieștene. Până la toamnă, urmează a fi finalizate toate acreditările necesare pentru organizarea masteratului. Proiectul GOPELC, care a debutat în martie 2016 și se va derula până în anul 2018, a primit o finanțare de aproximativ 550.000 de euro, 80% din sumă fiind direcționată către universitățile din țara parteneră, din Orientul Mijlociu.