Marian Dima

Sportiv născut la Mizil şi crescut la Căminul de Copii din Buşteni, Ion Panait a devenit, la sfârşitul săptămânii trecute, campionul Germaniei la lupte, cu echipa sa de club SV Germania 04 Weingarten!



Participant la Olimpiada de la Rio, în 2016 – an în care a devenit şi Cetăţean de onoare al oraşului Buşteni – Panait a revenit în Germania, unde este stabilit alături de familia sa şi nu a abandonat activitatea sportivă, SV Germania 04 Weingarten – clubul său, intrând în istorie, câştigând „Bundesliga” germană de lupte greco-romane. „Este al treilea titlu, după cele câştigate în 2011 şi 2012, iar în anii 2010, 2014 şi 2015 am fost vicecampioni. Bucuria a fost imensă, am intrat în istoria clubului, fiind primiţi la primărie, unde a avut loc o festivitate frumoasă. Am învins în meciul decisiv chiar campionul Germaniei la categoria mea, 66 de kg, Muhammed Yasin Yeter, legitimat la rivala KSV Ispringen” – spune Panait, care avut un aport decisiv pentru echipa sa, cu 7 victorii consecutive, din 1 noiembrie, până acum, acesta aducând toate punctele puse în joc clubului de care aparţine. „Este un spectacol total, o întrecere unică, cu mii de spectatori în tribună, Bundesliga este un adevărat campionat mondial, cei mai buni sportivi din lume fiind legitimaţi în Germania” – spune Panait, care este singurul român „get-beget” al echipei din Weingarten. Asta pentru că la aceeaşi echipă este legitimat şi cecenul Saritov, care are şi cetăţenie română, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio, dar care nu a luptat niciun meci în acest sezon.

Prahoveanul, sportiv cu o poveste de viaţă fabuloasă, care lucrează în construcţii şi face în paralel lupte de performanţă, are la club şi un coleg din Moldova, campion al ţării sale, Alex Chirtoacă, trupa câştigătoare a Bundesligii având în componenţă sportivi din ţări precum Cuba, Ucraina, Macedonia, Norvegia, Rusia, Bulgaria, Polonia, Serbia şi, desigur, Germania – o adevărată selecţionată mondială!