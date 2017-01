Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti a efectuat al treilea transfer, şi ultimul, din această iarnă, semnând cu un centru de 24 de ani din Bulgaria. Născut la 4 iunie 1992, la Smolin, Pavel Dushkov (1.98 m, 90 kg) este fost internaţional de juniori al Bulgariei, naţională în care a fost selecţionat între 2007 şi 2011, perioadă în care reprezentativa ţării vecine a câştigat medaliile de argint la Campionatul European în 2010 (finală pierdută cu Rusia), titlul balcanic, având, totodată, şi o prezenţă la Campionatul Mondial, la ediţia din 2011 (locul 13).

În privinţa cluburilor pentru care a evoluat, jucătorul bulgar are în palmares două titluri naţionale în ţara sa natală, ambele obţinute cu Marek Union Ivkoni, în 2012, respectiv 2015, club la care a evoluat din 2009 până în 2012, respectiv în sezonul 2014/2015. De remarcat că, în 2011, cu Marek Union Ivkoni a fost finalist în Cupa Bulgariei, în campionat situându-se pe locul 4.

În sezonul 2012/2013, Dushkov s-a transferat la Arda Kardjali, tot în Superliga NVL din Bulgaria, echipă cu care a ajuns până în sferturile de finală ale campionatului. A urmat un sezon în care a început la Dunav Ruse, în campionatul ţării sale, dar a ajuns în al patrulea eşalon din Franţa, la AS Monaco. A revenit, apoi, în Bulgaria, la Marek Union Ivkoni, jucând două sezoane la rând, iar în prima parte a acestei ediţii de campionat a evoluat la Teteven Volley, echipă care ocupă locul al zecelea în clasamentul Superligii NVL, în momentul de faţă.

Noul component al echipei ploieştene are experienţă şi în cupele europene, evoluând în grupele CEV Champions League, cu Marek Union Ivkoni. Pavel Dushkov este aşteptat în cursul zile de astăzi la Ploieşti să se alăture lotului.

În această ultimă perioadă de transferuri din sezon, în afară de jucătorul bulgar, oficialii clubului ploieştean au mai adus încă doi sportivi, polonezul Tomasz Rutecki (extremă) şi mexicanul de lot naţional Daniel Vargas Osorio (universal).