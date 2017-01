Petre Apostol

Campionatul masculin de volei se va relua la finalul acestei săptămâni, iar Tricolorul LMV Ploieşti – singura reprezentantă prahoveană aflată la cel mai înalt nivel în sporturile de echipă – îşi va continua cursa spre medalii. La al doilea sezon pe prima scenă voleibalistică a ţării, echipa antrenată de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu a evoluat, deja, în cupele europene, după ce, anul trecut, a încheiat pe locul al cincilea în Divizia A1.

În prezent, echipa ploieşteană se află tot pe locul al cincilea, însă are un meci mai puţin disputat faţă de SCM U Craiova, campioana României – învinsă în Sala „Olimpia”, în turul campionatului – având un avantaj de numai două puncte.

Eliminată din Cupa României, în sferturile de finală, după „setul de aur”, chiar de SCM U Craiova, şi din CEV Challenge Cup, tot după „set de aur”, pe teren propriu, de campioana Portugaliei, AJ Fonte do Bastardo Azores, echipa din Ploieşti a rămas să se concentreze doar pe Divizia A1, unde urmăreşte să ocupe un loc pe podium.

Confruntată cu multe accidentări în prima parte a sezonului, Tricolorul LMV a fost una dintre cele mai active echipe din campionat pe piaţa transferurilor în această perioadă de iarnă, aducând trei noi jucători în lot, anume Tomasz Rutecki, din Polonia, Pavel Dushkov, din Bulgaria, şi Daniel Vargas, din Mexic. Ultimul dintre aceştia reprezintă cel mai important jucător, în funcţie de performanţele obţinute până în prezent, Vargas fiind prezent la Jocurile Olimpice de la Rio, unde s-a remarcat mai ales în meciul cu selecţionata ţării gazdă, Brazilia, cea care avea să-şi adjudece titlul olimpic.

De menţionat că, după transferul jucătorului mexican, echipa prahoveană are acum în efectiv cinci internaţionali din naţiuni diferite, prezenţi în reprezentativele ţării lor fiind şi Cosmin Ghimeş (România), José Manuel Carrasco Angulo (Venezuela), Kostiantyn Zhylinskyi (Ucraina), Goran Škundrić (Serbia).

Tricolorul LMV va reveni în campionat în deplasare, având programat, sâmbătă, de la ora 17:00, meciul cu Ştiinţa Bacău, din etapa a III-a din returul Diviziei A1. Apoi, primele meciuri în Sala „Olimpia” pentru elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu vor avea loc săptămâna viitoare, miercuri urmând să joace în compania formaţiei VCM LPS Piatra Neamţ – partida amânată din etapa a II-a a returului, când ploieştenii au concurat în CEV Challenge Cup, iar sâmbătă primind vizita grupării Ştiinţa Explorări Baia Mare.

În acest sezon competiţional, sistemul de desfăşurare în Divizia A1 s-a modificat, campionatul fiind împărţit în două faze. După disputarea fazei întâi, cu tur şi retur, primele şase clasate vor continua cursa pentru medalii şi calificarea în cupele europene, în vreme ce ultimele şase echipe din ierarhie vor încerca să evite ultimele două locuri, care trimit în eşalonul secund.

Faza a doua se va disputa cu tur şi retur, fiecare cu fiecare, urmând să se plece cu punctele deja obţinute în prima fază. Programul fazei secunde se va stabili conform tabelei berger, în funcţie de poziţia ocupată la finalul fazei întâi.

Lotul echipei Tricolorul LMV Ploieşti

Hiroshi Centelles Rosales (Cuba), Florin Voinea (România), Aleksandar Milivojević (Muntenegru), Tudorel Farcaș (România), Tomasz Rutecki (Polonia) – extreme (cu menţiunea că Centelles poate juca şi universal)

Cosmin Ghimeș (România), José Manuel Carrasco Angulo (Venezuela) – coordonatori

Kostiantyn Zhylinskyi (Ucraina), Kostiantyn Riabukha (Ucraina), Vladan Aleksić (Serbia) – centri

Andrei Dan Grigoraș (România), Daniel Vargas Osorio (Mexic) – universali

Goran Škundrić (Serbia) – libero

Rezultatele echipei ploieştene în prima parte a sezonului

Divizia A1

Volei Club Caransebeș (acasă) 3:1 (27:25, 21:25, 25:16, 34:32)

VCM LPS Piatra Neamț (deplasare) 3:0 (25:16, 25:18, 25:18)

CS Știința Bacău (acasă) 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:21)

Știința Explorări Baia Mare (deplasare) 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:22)

Volei Municipal Zalău (acasă) 3:2 (25:23, 23:25, 23:25, 25:23, 16:14)

Steaua București (deplasare) 0:3 (18:25, 22:25, 14:25)

SCM U Craiova (acasă) 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:23)

CS Arcada Galați (acasă) 1:3 (16:25, 25:23, 23:25, 16:25)

CS Unirea Dej (deplasare) 3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:16)

Universitatea Cluj (acasă) 3:0 (25:23, 25:16, 25:10)

CSM București (deplasare) 2:3 (20:25, 25:19, 17:25, 25:23, 11:15)

Cupa României

Optimi de finală: Ştiinţa Bacău (deplasare) 3:1 (25:21, 25:17, 24:26, 25:21)

Sferturi de finală: SCM U Craiova (deplasare-tur) 0:3 (15:25, 22:25, 23:25)

SCM U Craiova (acasă-retur) 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) – 9:15 „setul de aur”

CEV Challenge Cup, 16-imi de finală

AJ Fonte do Bastardo Azores (Portugalia):

Tur (deplasare) – 1:3 (26:24, 13:25, 22:25, 24:26)

Retur (acasă) – 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:13) – 12:15 „setul de aur”

Programul Tricolorului LMV Ploieşti în a doua parte a sezonului, în Divizia A1

21 ianuarie – CS Știința Bacău (deplasare)

25 ianuarie – VCM LPS Piatra Neamț (acasă)

28 ianuarie – Ştiința Explorări Baia Mare (acasă)

4 februarie – Volei Municipal Zalău (deplasare)

11 februarie – Steaua București (acasă)

18 februarie – SCM U Craiova (deplasare)

25 februarie – CS Arcada Galați (deplasare)

4 martie – CS Unirea Dej (acasă)

8 martie – Universitatea Cluj (deplasare)

11 martie – CSM București (acasă)

Faza a II-a a campionatului:

Tur – etapa 1, 18 martie; etapa 2, 22 martie; etapa 3, 25 martie; etapa 4, 29 martie; etapa 5, 1 aprilie.

Retur – etapa 6, 5 aprilie; etapa 7, 8 aprilie; etapa 8, 12 aprilie; etapa 9, 22 aprilie; etapa 10, 26 aprilie.

Clasament Divizia A1

1. Steaua București 13 11 0 1 1 36:10 34

2. Volei Municipal Zalău 13 9 3 1 0 38:11 34

3. Arcada Galați 13 9 2 0 2 34:15 31

4. SCM U Craiova 13 8 1 0 4 30:15 26

5. Tricolorul LMV Ploiești 12 7 1 1 3 28:19 24

6. CS Municipal București 13 6 1 2 4 27:25 22

7. Explorări Baia Mare 13 4 1 2 6 23:28 16

8. Volei Club Caransebeș 13 3 2 1 7 20:29 14

9. Știința Bacău 13 3 0 2 8 16:31 11

10. Unirea Dej 13 2 1 2 8 16:33 10

11. Universitatea Cluj 13 2 0 1 10 11:33 7

12. VCM LPS Piatra Neamț 12 0 1 0 11 5:35 2