Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 117,08 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 150,20 miliarde de lei, cu un deficit de 33,11 miliarde de lei, arată noul proiect de buget postat vineri pe site-ul Ministerului Finanţelor. În proiectul anterior, publicat pe 23 ianuarie, bugetul de stat era stabilit la venituri în sumă de 116,48 miliarde de lei, iar la cheltuieli în sumă de 149,60 miliarde de lei, cu acelaşi deficit de 33,11 miliarde de lei. ”Aşa cum vedem noi, bugetul pe 2017 este finalizat. Avem toate avizele, inclusiv de la Consiliul Fiscal. În această perioadă s-a discutat cu toţi ordonatorii de credite. Dorinţa noastră a fost ca tot ceea ce s-a prevăzut în Progamul de guvernare să fie finanţat. De la unii ordonatori de credite am primit din start bugete reduse pe bunuri şi servicii, cum a fost Camera Deputaţilor şi Senat”, a declarat Sorin Grindeanu, la începutul şedinţei de Guvern de vineri. Acesta a spus că reducerea bugetelor unor instituţii nu va afecta buna funcţionare a acestora. Sumele alocate în noul proiect de buget, publicat vineri pe site-ul Ministerului Finanţelor, sunt mai mici decât cele alocate prin proiectul anterior pentru Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Administraţia Prezidenţială, dar sunt mai mari pentru Ministerul Apărării (MApN). În proiectul anterior, publicat pe 23 ianuarie, SRI avea alocat un buget de 1,88 miliarde de lei, dar în proiectul actual acest buget a scăzut la 1,70 miliarde de lei. Administraţia Prezidenţială, de asemenea, are un buget redus de la 46,3 milioane de lei, în forma iniţială, la 41 de milioane de lei, în forma actuală. Ministerul Apărării, în schimb, a primit 16,3 miliarde de lei prin noua formă a proiectului de buget, faţă de 11,02 miliarde de lei în vechea formă. Bugetul Serviciului de Informaţii Externe (SIE) nu a fost modificat, rămânând la 247,06 milioane de lei. Deşi proiectul de buget trebuia să treacă prin şedinţa de Guvern de vineri, aşa cum era programat de mai multe zile, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va convoca şedinţa CSAT pe data de 31 ianuarie, pentru a da aviz pe bugetele de securitate naţională. În consecinţă, premierul Grindeanu a fost obligat să amâne adoptarea proiecţiei bugetare pe anul în curs până la momentul la care va obţine aviz din partea CSAT. „Am avut o discuţie cu preşedintele Iohannis. Am sperat spre un parcurs aşa cum a fost anul trecut. Vă anunţ că şedinţa CSAT va fi marţi (n.n. – mâine) la ora 12,30. Am informat conducerea celor două Camere că imediat după CSAT vom avea o şedinţă de Guvern pentru aprobarea bugetului”, a declarat Grindeanu. „Proiectul de buget pentru instituţiile din domeniul securităţii naţionale, transmis de către Guvern, a fost primit la Secretariatul CSAT. În acest sens, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a dispus convocarea cu celeritate a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru marţi, 31 ianuarie a.c., ora 12:30, în vederea analizării proiectului de buget”, a fost mesajul transmis vineri de Administraţia Prezidenţială. Decizia vine după ce joi, săptămâna trecută, şeful statului i-a trimis o scrisoare premierului Sorin Grindeanu în care îl avertizează că reducerea bugetelor pentru domeniul securităţii naţionale este ”nu doar nejustificată, ci total inoportună”, o ”gravă eroare” şi un ”atentat la siguranţa românilor”. ”Atrag atenţia că această abordare privind

construcţia bugetară nu dovedeşte responsabilitatea pe care, ca ţară şi ca stat, ne-o impun angajamentele politice şi instituţionale asumate, precum şi riscurile şi vulnerabilităţile existente în actualul context de securitate, regional şi internaţional. În acest sens, asigurarea securităţii naţionale ar trebui să fie o prioritate absolută, şi nu orgoliile politice de moment. Intenţia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezintă un gest iresponsabil şi o gravă eroare. Nu ne putem juca niciodată cu siguranţa cetăţenilor, cu securitatea României. Reamintesc că, în baza cadrului juridic actual, proiectele de buget din domeniul securităţii naţionale trebuie să primească avizul CSAT înainte de a fi aprobate de către Guvern. Când în joc se află interesul României, nu doar cel de azi, ci interesul nostru pe termen lung, scăderea bugetelor din domeniul securităţii naţionale ar însemna un atentat la siguranţa românilor”, a atras atenţia şeful statului, referindu-se la bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi al serviciilor secrete, unde Guvernul a făcut tăieri. Noul proiect de buget era programat pentru a fi discutat vineri în şedinţa de Guvern, după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut refacerea bugetelor unor ministere pentru că nu erau în concordanţă cu programul de guvernare al partidului. Dragnea a dat asigurări că Ministerul Apărării va primi 2% din PIB, aşa cum România s-a angajat în cadrul NATO.