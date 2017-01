SUA riscă „un război la scară largă” cu China dacă încearcă să blocheze accesul la insulele din Marea Chinei de Sud,a scris presa chineză de stat, adăugând că dacă declaraţiile recente se transformă în politici la investirea lui Trump, ar fi mai bine ca cele două părţi să se pregătească de confruntare militară.În ultimii trei ani, China a construit insule în zone disputate din Marea Chinei de Sud, existând riscul ca, treptat, Beijingul să blocheze accesul navelor altor ţări în aceste regiuni. „Intenţionăm să transmitem Chinei un semnal clar că, în primul rând, construcţia insulelor trebuie să înceteze şi că, în al doilea rând, accesul la aceste insule nu va mai fi permis”, a spus Rex Tillerson, desemnat de preşedintele-ales Donald Trump pentru funcţia de secretar de Stat american. În cursul audierilor în Comisia senatorială pentru Relaţii Externe, Rex Tillerson a declarat că decizia Chinei de a construi insule în zonele disputate din Marea Chinei de Sud este „comparabilă” cu anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. „China are suficientă motivaţie şi putere pentru a se asigura că stârnirea spiritelor de către acesta nu va avea succes. Cu excepţia cazului în care Washingtonul plănuieşte să ducă un război la scară largă în Marea Chinei de Sud, orice alte abordări pentru a împiedica accesul Chinei la insule ar fi ceva nebunesc”, scrie într-un editorial al publicaţiei Global Times, controlată de Partidul Comunist, potrivit The Guardian.China are dispute de tip teritorial cu numeroase ţări în zona Mării Chinei de Sud, inclusiv cu Vietnamul şi Filipine. Administraţia Barack Obama a trimis constant nave militare în zonele disputate, invocând principiul libertăţii de navigaţie pentru a proteja aliaţi regionali.