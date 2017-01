Cristi Damian

În ultimele zile ale anului trecut, conducerile celor două cluburi sportive care activează în oraşul Slănic – am numit aici grupările CSO (fotbal) şi CS Telecom (atletism) – le-au organizat propriilor componenţi o serbare binemeritată. Pentru câteva ore, oficialii şi sportivii cluburilor menţionate anterior au uitat de antrenamente sau competiţii şi s-au distrat aşa cum au ştiut ei mai bine. Alături de sportivi au fost prezenţi prieteni, cunoscuţi şi sponsori, iar sărbătoarea a venit în contextul unui 2016 cu foarte multe rezultate bune.

Invitat de marcă

La sărbătoarea atleţilor a fost invitată şi o participantă la Jocurile Olimpice de la Rio Janeiro (Brazilia) 2016, clujeanca Andrea Miklos, sportivă care împreună cu lotul tricolor, în proba de 4×400 de metri, a terminat competiţia pe locul al 14-lea. „Mă simt onorată că particip la sărbătoarea dumneavoastră şi sper să mă mai invitaţi şi în anii următori”, a spus, emoţionată, Andreea.

În altă ordine de idei, clubul condus de către profesorul de atletism Gheorghe Muşat a obţinut în anul 2016 şase medalii de aur şi trei de bronz la Campionatele Naţionale, plus trofeele importante la concursurile la care a fost invitat. Trebuie amintită şi medalia de argint la Balcaniadă de alergare montană cu echipa naţională, unde din lotul tricolor a făcut parte Iacob Grigore, plus un loc şase la Campionatul Mondial de alergare montană, unde din partea slănicenilor au fost selecţionaţi deja amintitul Iacob Grigore, Marius Rădoi şi Larissa Corbu. „Ne dorim ca în 2017 să depăşim rezultatele bune obţinute în anul care tocmai s-a încheiat. De săptămâna viitoare încep competiţiile de sală şi ne dorim să obţinem cât mai multe medalii”, ne-a declarat antrenorul Gheorghe Muşat, de la care am aflat că sportivul anului în cadrul clubului slănicean a fost Iacob Grigore.

Locul întâi şi la fotbal

La doar patru ani de la înfiinţare, echipa CSO Slănic a reuşit să câştige primul trofeu important, şi anume să se impună în cadrul Campionatului Judeţean organizat de către AJF Prahova. În sezonul de primăvară al anului trecut, echipa antrenată de Marius Mihai (jucător activ legitimat la CS Păuleşti) nu a primit niciun gol în partidele disputate, impunându-se, aşadar, în întrecerea judeţeană a juniorilor A. Trebuie precizat şi faptul că, din vara anului trecut, componenţii echipei de juniori a Slănicului a fost înscrisă în întrecerile seniorilor, cu sprijinului primarul oraşului Remus Moraru, iar la finele turului echipa se clasează pe locul şase, având cea mai bună apărare din serie. „Am avut un an de excepţie, în care ne-am impus pe judeţ şi facem faţă cu succes în compeţiile seniorilor. Pe această cale ţinem să-i mulţumim primarului oraşului Slănic, întrucât ne-a ajutat foarte mult anul trecut şi în cel mai scurt timp va finaliza lucrările de modernizare de la vestiare”, ne-a declarat vicepreşedintele CSO Slănic, Ion Epure.