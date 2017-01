Finalul de an a adus mai multe surprize plăcute celor din familia petrolistă, Mircea Dridea – cel care a iniţiat proiectul „Petrolul 52”, Octavian Grigore – antrenorul echipei, şi team-managerul Cristi Vlad făcând un adevărat „tur de forţă” pentru a mulţumi celor care au ajutat clubul nou-înfiinţat.

Astfel, cei trei au fot invitaţii celor din „Diaspora Galben-Albastră” la o petrecere organizată pentru a celebra cei trei ani de existenţă a acestei organizaţii, dar şi finalul de an.

În paralel, Vlad şi Grigore au oferit materiale cu însemnele clubului celor care au fost aproape de proiectul demarat şi au contribuit la paşii făcuţi până acum, sponsori şi parteneri ai clubului primind cadouri de final de an.

Iar pe lista „realizărilor” a apărut şi o sponsorizare de 20.000 de lei, primită de la un important om de afaceri din oraş, bani care dau linişte clubului pentru încă o perioadă, cheltuielile de suportat în perioada de iarnă fiind destul de însemnate (salarii, pregătire centralizată, transferuri, echipament etc.).