Vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două săptămâni, cu valori diurne pozitive ce vor ajunge, după 1 februarie, până la 13 grade Celsius în Banat și Crișana, iar precipitațiile vor fi slabe cantitativ și cu probabilitate mai mare de apariție atât în primele zile din februarie, cât și în cursul săptămânii viitoare, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 30 ianuarie – 12 februarie 2017, publicată ieri şi preluate de Agerpres.

În Muntenia, valorile termice diurne nu vor avea variații semnificative până la începutul lunii februarie, iar media lor va fi în jurul a -1 grad Celsius. Ulterior, până în 5 – 6 februarie, vor crește și vor atinge o medie pe întreaga regiune de 8 – 9 grade, astfel vremea devenind mult mai caldă decât în mod normal la această dată. După 6 februarie, vremea se va răci ușor și treptat, iar în ultimele zile din interval maximele vor ajunge la o medie în jurul valorii de 5 grade. După dimineața de 1 februarie, când media temperaturilor minime va fi de -10 grade, apoi vor crește semnificativ, astfel că în data de 7 februarie vor fi apropiate de zero grade. În ultimele zile din interval vremea se va răci din nou, dar de această dată scăderea de temperatură va fi ușoară, iar media minimelor termice va ajunge la sfârșitul intervalului spre -3 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată la începutul intervalului, când se vor semnala pe spații mici, dar mai ales după data de 5 februarie, când vor fi și zile în care vor putea sa apară pe arii extinse.

La munte, în perioada 1 – 5 februarie vremea se va încălzi și se vor înregistra medii ale temperaturilor maxime de 5 – 6 grade, respectiv ale celor minime de -2 grade, caracterizând o vreme caldă pentru această perioadă. Revenirea la normal a regimului termic va fi determinată de răcirea prognozată pentru 6 februarie, astfel încât, în intervalul 7 – 12 februarie, se vor înregistra medii termice comparabile cu cele climatologic normale, respectiv zero grade pe timpul zilei, și -6 grade noaptea, fără variații semnificative în această a doua săptămână a intervalului de prognoză. Precipitații slabe se vor semnala izolat în jurul datei de 2 februarie și, din nou, în intervalul 6 – 10 februarie.

Estimările publicate de Administrația Națională de Meteorologie sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.