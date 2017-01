Bogdan Chitic

Junioarele echipei de baschet „U16” a CSŞ-CSM Ploieşti au debutat cu dreptul în faza semifinală a Campionatului Naţional. Partida de la Alba Iulia, disputată pe terenul Liceului cu Program Sportiv, prima din acest an, a coincis şi cu prima victorie în faza secundă a întrecerii, fetele Loredanei Munteanu impunându-se la o diferenţă destul de confortabilă, la prima vedere, scor 78-67.

Într-un meci în care a trecut în raport doar 10 jucătoare, Ingrid Vârlan fiind lăsată la Ploieşti pentru a-şi dedica timpul olimpiadelor şcolare, antrenoarea Loredana Munteanu a evitat situaţiile nedorite, atât din punctul de vedere al derulării jocului, cât şi din cel al posibilelor accidentări.

„Le-am explicat fetelor că, în faza semifinală, fiecare meci este extrem de important, indiferent că jucăm pe teren propriu sau în deplasare. Undeva s-a simţit o oarecare presiune, fiind jocul de debut, dar mă bucur că întregul lot a înţeles mesajul transmis şi am păşit cu victorie în 2017. Pot spune că, la Alba Iulia, am avut şi experienţa de partea noastră, confruntările de la nivelul Ligii I, într-o competiţie de senioare, oferindu-le cu totul alte perspective elevelor mele, la categoria lor de vârstă. Au existat şi unele fluctuaţii de formă, cu perioade de dominare, în care reuşeam să ne desprindem la 10-12 puncte, urmate de unele ceva mai slabe, ce permiteau adversarelor să se apropie la doar o posesie pe tabelă. Au fost, de asemenea, şi unele greşeli de arbitraj, de ambele părţi, dar nu foarte mari, încât să strice soarta meciului. Din acest punct de vedere, pot spune că sunt mulţumită, mai ales că, în faza semifinală, stilul de joc este mult mai dur, încărcătura emoţională este una mai mare, dar avem experienţa anilor trecuţi şi aceste lucruri nu ar trebui să ne doboare”, a declarat antrenoarea Loredana Munteanu.

Trei jocuri într-o săptămână

După această primă partidă, Campionatul Naţional „U16” va intra într-o pauză prilejuită de acţiunile reprezentativelor de juniori la Gheorgheni, în perioada 4-11 februarie. Nu înainte ca mâine, de la ora 13:00, în Sala Sporturilor Olimpia, fetele de la CSŞ-CSM Ploieşti să primească vizita formaţiei CSŞ-CSM Târgovişte. Ulterior stagiului de pregătire din judeţul Harghita, ploieştencele vor disputa trei partide în doar şapte zile, luni, pe 13 februarie, la Reghin, apoi, joi, 16 februarie, pe teren propriu, cu CS Olimpia Bucureşti, una dintre principalele favorite la câştigarea grupei a II-a semifinale, şi duminică, 19 februarie, tot în „Olimpia”, cu CSŞ Gloria Arad.

„După aceste trei partide, aşadar după încheierea turului în faza semifinală, ne vom putea construi o imagine vizavi de şansele pe care le avem la unul dintre primele trei locuri, direct calificante la turneul final. Nu vreau să fac pronosticuri de acest gen la momentul actual, dar sper ca fetele să continue pe aceeaşi linie, să aibă aceeaşi mentalitate şi, la final, să fim acolo unde ne-am propus”, a continuat Loredana Munteanu.

Surpriza de la miezul nopţii!

Victoria de la Alba Iulia a reprezentat cadoul perfect pentru antrenoarea Loredana Munteanu, care, ieri, a împlinit 39 de ani, însă junioarele ploieştene au vrut să-i ofere şi un „tablou al amintirilor”, cu această ocazie. Astfel, în noaptea de duminică spre l uni, la ora 00:00, jucătoarele de la CSŞ-CSM Ploieşti şi-au vizitat antrenoarea, pe care au felicitat-o pentru adăugarea unei noi „file” în calendar şi căreia i-au oferit un tort şi un tablou cu toate momentele frumoase strânse de-a lungul anilor (foto). Gestul fetelor a impresionat-o până la lacrimi pe Loredana Munteanu. „A fost o surpriză extraordinară, iar pozele ataşate în tablou vorbesc de la sine. Sunt câteva fotografii cu vechime, încă de pe vremea când fetele făceau primii paşi în baschet, la categoria baby, de la diferite competiţii naţionale sau de la turneul internaţional câştigat în Austria, în 2014”.