Marian Dima

Cea mai bină clasată echipă prahoveană la nivel de seniori, “satelitul” Astrei – formaţie aflată la mijlocul ierarhiei în Liga a III-a, a avut programat ieri primul său antrenament, sub comanda antrenorilor Marius Măldărăşanu, Florentin Rădulescu şi Laurenţiu Costache răspunzând “prezent” 24 de jucători.

Cu cel mai tânăr lot de la nivelul seriei a II-a din eşalonul trei naţional, Astra 2 va miza şi în retur pe aceeaşi strategie, de a promova jucătorii tineri şi foarte tineri, mai bine de jumătate dintre cei prezenţi ieri la reunirea care a avut loc pe stadionul “Astra” din cartierul “9 Mai” al Ploieştiului fiind născuţi în anii 1999 şi 2000!

De altfel, cele câteva noutăţi din lot s-au încadrat exact pe acest “tipar” – jucătorii de 16-17 ani, care să joace, de pe acum în înterecera seniorilor, pe lângă fotbaliştioi promovaţi de la grupa juniorilor B – pregătită de Nicu Lazăr, la reunire fiind prezenţi şi Alin Bărîcă (SCM Piteşti, jucător care acum un an s-a antrenat cu lotul primei echipe de la Astra, în Cipru), Claudiu Spătariu şi Raul Găvârliţă (CS Colţea Braşov), toţi trei fiind născuţi în 1999, dar şi Gabriel Amariei – (ultima dată la CS Cornu, ex- Ceahlăul Piatra Neamţ), jucător născut în 1998. De astăzi, lotul se va completa cu Ioniţă (CS Dinamo), în timp ce, la capitolul “plecări”, faţă de efectivul de jucători pe care s-a mizat în tur, doi dintre “astrişti” au terminat contractul. Astfel, mijlocaşul ofensiv Cioran este acum în probe la divizionara secundă ASU Poli Timişoara, în timp ce Alexandru Oae se află sub comanda lui Octavian Grigore, la Petrolul, “întâmplător”, fiind vorba exact despre doi dintre jucătorii cei mai “bătrâni”, din lot, deşi, Oae are 21 de ani, iar Cioran – 23!

De menţionat că, efectivului pe care Măldărăşanu îl are acum la dispoziţie, i se va mai adăuga şi câţiva dintre jucătorii aflaţi acum cu prima echipă, în Cipru, precum Valentin Gheorghe, Marius Ştefan Şumudică, Butean, Boboc, etc.



Cantonament de sâmbătă

Primul antrenament al celor de la Astra 2 s-a desfăşurat în “două reprize”, mai întâi, Măldărăşanu programând o scurtă “introducere” în noua sală de forţă, amenajată la stadionul din “9 Mai”, apoi, o “porţie” de alergare pe terenul de antrenament din imediata apropiere a arenei principale. De sâmbătă, “satelitul” intră în program centralizat de pregătire, pentru o săptămână, la stadion, după acest stagiu de “încărcare fizică” urmând şi primele meciuri amicale, Voinţa Ciorani, CS Păuleşti, CSM Alexandria, FC Voluntari II fiind printre adversarele antamate.