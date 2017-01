Marcel Marin, Bogdan Chitic

La sfârşitul săptămânii trecute, în Prahova s-au desfăşurat mai multe meciuri amicale între echipe din judeţ, patru dintre acestea atrăgând atenţia în mod deosebit.

Pe terenul echipei din Liga A Prahova, AFC Brebu, gazdele pregătite de Robert Săvulescu au reluat pregătirile direct cu un meci amical, învingând cu 5-2 liderul Ligii B, seria Slănic, Progresul Aluniş, prin golurile marcate de „veteranul” Valentin Bunea (3), Iulian Budileanu – venit de la AFC Băneşti-Urleta – şi Alexandru Bobeică.

Muntenii tind tot mai sus!

Tot „în zonă”, echipele municipiului Câmpina au disputat două partide de verificare. Muntenii Câmpina, din Liga B, formaţie prezidată de Geremio Dinică (35 ani) şi Dan Căpăţână (44 ani) şi antrenată de fostul divizionar B de la Poiana, Gabi Tismănaru (49 ani), a trecut cu 4-2 de colega de eşalon, CS Valea Doftanei, prin reuşitele semnate de Bogdan Nedelcu (2), Răzvan Ganea şi Alexandru Bobeică, respectiv Mata Timoftei şi Aristide Buzilă.

De altfel, formaţia înfiinţată în vara anului trecut, la Câmpina, are programate meciuri amicale puternice, numai cu echipe de eşalon superior: CS Cornu (28 ianuarie), Tricolorul Breaza (4 februarie), Intersport Filipeştii de Târg (11 februarie) şi AFC Băneşti-Urleta (19 februarie).

Sportul trage la promovare

Şi cea de-a doua echipă a oraşului Câmpina, Sportul, cea mai grăbită în materie de jocuri test, a disputat, duminică, a treia partidă din acest an, învingând în „partida revanşă” cu 2-1 pe Viitorul Proviţa de Sus, golurile gazdelor fiind înscrise de Andrei Creţu şi Mihai Spurcaciu, pentru oaspeţi marcând Alin Cojocaru. Trupa condusă de Mărgărit Ciubotaru (48 ani) şi antrenată de noul tehnician, Philip Basma (35 ani), fost divizionar B şi C, la Tricolorul Breaza şi Unirea Câmpina, ajutat de „secundul” Marius Pălănceanu, are un program „stufos” de jocuri amicale. Astfel, pe 28 ianuarie, câmpinenii vor întâlni pe AFC Băneşti-Urleta, următoarea zi fiind programat meciul cu AS Târgşorul Vechi Stăncești, pe 4 februarie – Tricolorul Breaza, urmat, pe data de 5 februarie, de jocul cu Frăţia Bucureşti. Câmpinenii, cu ambiţii de promovare în acest sezon, aflaţi la 8 puncte în spatele liderului NG Brătăşanca, au realizat şi câteva transferuri importante la acest nivel – Liga a VI-a, Mihai Spurcaciu, Andrei Coman şi Edi Ţigănuşu (cu toţii de la Tricolorul Breaza), Radu Burlacu şi Alexandru Vanea (ambii de la AS Tufeni Băicoi) sosind la echipă în această iarnă.

Festival de goluri la Brazi

Nu în ultimul rând, trecem în revistă şi victoria concludentă a echipei CS II Brazi asupra celor de la AS Gorgota, scor 5-2. Meciul s-a desfăşurat pe terenul primei echipe şi a presupus un adevărat festival de goluri între două grupări înfiinţate, de altfel, în vara anului trecut.

Transferuri şi cantonamente

În afara celor de la AFC Brebu, care au început, sâmbătă, pregătirea, alte patru prim-divizionare judeţene, şi anume AFC Băneşti-Urleta, Petrolul Băicoi, CSO Plopeni şi Tricolorul Breaza, au mutat pe piaţa transferurilor. Astfel, la Băneşti au ajuns Teo Stroescu (revenit de la CS Cornu), Vlad Iscru, Alexandru Neagu şi Andrei Soreanu (cu toţii de la Breaza) şi Bogdan Anghel (AS Tufeni), la Băicoi au mers Alexandru Costache (Avântul Măneciu), Răzvan Zăinescu (CS Păuleşti), Mihai Lixandru, Marcel Mocanu şi Cătălin Comnoiu (toţi trei de la AS Tufeni Băicoi) şi Cristian Dumitrache (CS Ceptura), de la CSO Plopeni consemnăm plecarea lui Daniel Paraschivoiu la Petrolistul Boldeşti, iar la Breaza a sosit portarul Tibi Ionescu (AS Tufeni Băicoi).

Altfel, campioana judeţeană în exerciţiu – CS Păuleşti – a antamat, în perioada 17-23 februarie, un cantonament la Cheile Grădiştei, antrenorul Iulius Mărgărit fiind un „element cheie” în stabilirea stagiului de pregătire.