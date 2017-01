Ana Maxim

40 de unități de învățământ din mediul rural vor fi premiate cu calculatoare și birouri, în cadrul primei ediții a proiectului de economie circulară „Let’s Be ECO!” organizat de „Let’s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu. Competiția se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2017 – 30 aprilie 2017. Școlile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro, până la data de 27 ianuarie 2017. Înscrierea se realizează prin completarea unei scrisori de motivație și a unui formular de înscriere disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro. În perioada 15 ianuarie – 28 februarie se vor desfășura ateliere în cadrul cărora elevii vor realiza obiecte din materiale reciclabile și lucrări precum: machete, planșe, desene etc. Creațiile se trimit sub formă de fotografii la adresa de email concurs@letsdoitromania.ro. Cele mai implicate 40 de școli vor primi aproximativ 15 calculatoare/laptopuri și șapte birouri. În cadrul proiectului vor fi distribuite peste 280 birouri și alocate, vor fi aproximativ 600 de calculatoare/laptop-uri. Vor fi luate în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea și complexitatea lucrărilor, dar și necesarul argumentat în formularul de înscriere și numărul de elevi participanți raportat la numărul total de elevi din fiecare unitate de învățământ înscrisă. Clasamentul celor mai implicate școli la nivel național va fi întocmit prin însumarea punctajelor.