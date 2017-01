Fostul prim-vicepreşedinte PNL Andreea Paul a lansat un apel pentru crearea unui grup de reformă al partidului, criticând actuala conducere interimară şi comparând partidul cu ”un mort întins pe masă cu vată în nas şi cu mâinile reci pe piept”. ”De ce acest manifest? Pentru că PSD face prostiile pe care le fac fudulii când câştigă cu un scor ca al lor şi cred că toată lumea e a lor, pentru totodeauna, indiferent de ceea ce ar face. PNL nu reacţionează, e ca un mort întins pe masă cu vată în nas şi cu mâinile reci pe piept. De ce? Pentru că aceia din generaţia «tânără» cred că dacă i-a pus cineva sau o conjunctură în frunte le-a dat şi inteligenţă, experienţă, cunoştinţe etc. ca să facă faţă. Nu întreabă pe nimeni, nimic, deoarece sunt autosuficienţi”, spune Andreea Paul, care critică actuala conducere interimară, asigurată de Raluca Turcan, şi pentru că nu asigură consultări interne dese, ”fără aroganţe”. Ea mai atrage atenţia că ”i se pune în cârca lui Cioloş eşecul şi nu laşitatea colectivă prin care am digerat orice decizie” şi subliniază că demersul PNL de a miza pe personalitatea fostului premier a fost o idee corectă, având în vedere că în sondaje credibilitatea era mult peste cea a partidului, dar că aceasta nu ar fi trebuit să ţină loc de strategie. Totodată, Andreea Paul acuză şi modul prost în care s-a gestionat relaţia cu USR. ”Tactic, a fost gestionată foarte prost ‘ameninţarea’ dată de USR. Nu e vorba de înţelepciune post-factum. PNL avea nişte limite date de faptul că ambele partide îl susţineau pe Dacian Cioloş, iar acest fapt ar fi trebuit să fie dublat de un pact de neagresiune între cele două partide. PNL de unul singur nu-l putea obţine. Asta ar fi presupus că USR nu mai atacă PNL, or asta nu s-a întâmplat”, argumentează ea.

Fostul prim-vicepreşedinte cere alegeri în toate filialele locale şi declanşarea procedurilor pentru congresul PNL de jos în sus, dar şi reconfigurarea actualului Birou Politic Naţional. ”Pericolul este ca acum să vină oameni veleitari, mediocri, care să indice soluţii, iar rezultatul va fi din ce în ce mai grav. Nu se poate evita un congres, dar mi-e teamă de oamenii foarte vocali care ştiu totul, dar a căror performanţă electorală este mediocră. Faptele trebuie să fie măsura celor care se consideră ca fiind reformatori şi doar ei există. Trebuie doar să se coaguleze”, este concluzia liberalei.

Andreea Paul a demisionat în luna iulie 2016 din funcţia de prim-vicepreşedinte PNL, nemulţumită de faptul că nu a fost susţinută pentru preluarea preşedinţiei PNL Satu Mare. Ea nu s-a mai regăsit nici pe listele partidului pentru parlamentare.