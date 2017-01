Bogdan Chitic

Mini-majoretele de la Ploieşti Dancers au avut un an 2016 plin de realizări, prestaţiile de pe parchetul Sălii Sporturilor Olimpia fiind tot mai numeroase, la fel ca şi coregrafiile şi evenimentele de natură socială la care au participat. Ultimele două acţiuni ale fetelor, în decembrie, au avut loc „acasă”, la Memorialul „Vladimir Arnautovic” şi, ulterior, la serbarea de sfârşit de an, ambele programe fiind îndelung aplaudate de publicul spectator.

Încadrându-se încă din start pe un trend ascendent, proiectul care a intrat în al patrulea an de activitate doreşte să atingă noi borne de performanţă în 2017 şi să adopte noi stiluri de dans sub îndrumarea unei echipe noi de coregrafe. Pentru moment, „profesoara” Luminiţa Miricioiu are la dispoziţie 60 de fetiţe cu care desfăşoară antrenamente de două ori pe săptămână, marţea şi joia, între orele 19:00 şi 21:00, la Sala Sporturilor Olimpia, dar numărul acestora va creşte cât de curând, prin apariţia unei noi grupe de iniţiere. „Începătoarele”, care pot aplica deja la secţiunea înscrieri, pe site-ul www.basketballploiesti.ro, vor face primii paşi în dans într-o sală din zona de nord a oraşului, care dispune de aceleaşi condiţii ca la „Olimpia”, cu lumini, oglinzi şi muzică, toate de ultima generaţie.

De altfel, conducerea Ploieşti Dancers se află în tratative cu două noi coregrafe, precum şi cu o specialistă pe partea de marketing, capitol la care şi colegii de la Ploieşti Basketball au performat, în ultimul an. Primele concursuri la care vor lua parte mini-majoretele în 2017 vor avea loc în luna aprilie, până atunci fetiţele urmând să aprofundeze noi stiluri de dans şi coregrafii.