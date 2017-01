A.M.

În curtea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești s-au desfășurat ieri ceremoniile militare dedicate marcării zilei Unirii Principatelor Române, în prezența autorităților județene și a zeci de ploieșteni. Prefectul de Prahova, Mădălina Lupea, și președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, au susținut, cu acest prilej, alocuțiuni despre evenimentul care, acum 158 de ani, a marcat istoria României, apoi au depus buchete de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza alături de alți reprezentanți din partea Instituției Prefectului, Consiliului Județean. Buchete de flori au depus, la bustul domnitorului, și reprezentanți ai Primăriei Ploiești, ai Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, ai Garnizoanei Ploiești și ai altor instituții publice, ai partidelor politice, ai unor asociații județene etc. La manifestări au mai fost prezenți ministrul Afacerilor Externe Teodor Meleșcanu, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Grațiela Gavrilescu, parlamentari prahoveni, viceprimarul Ploieștiului, Cristian Ganea, consilieri județeni și locali, dar și câțiva tineri îmbrăcați în costume naționale. În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române membrii Asociației de Reconstituiri Istorice „6 Dorobanți”- care au purtat uniforme de grăniceri din armata română – au oferit asistenței câteva demonstrații de mânuire de armă conform regulamentului din anul 1862, din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. După spectacolul militar, politicienii, alături de reprezentanții instituțiilor publice și de ploieștenii de toate vârstele prezenți la manifestare, s-au prins în Hora Unirii. Manifestări dedicate zilei de 24 Ianuarie au avut loc, ieri, și la Colegiul Național „Al. I. Cuza“ din Ploiești, dar și în muzee din municipiu și din alte localități ale județului. Unirea Principatelor Române a fost primul pas important pentru constituirea statului național unitar român. Pe 24 ianuarie 1859, adunarea electivă de la București îl alegea ca domnitor al Munteniei pe Alexandru Ioan Cuza, care fusese ales la începutul aceluiași an domnitor al Moldovei. În 1862, Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul. După înlăturarea sa de la putere, în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar în același an a fost adoptată prima Constituție a României.