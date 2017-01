F. T.

Până la vârsta de 72 de ani, ai destul timp să comiți multe la viața ta, inclusiv contravenții cu care să intri în Cartea recordurilor Poliției Rutiere Prahovene!

Iată și de ce: o patrulă din cadrul Secției nr. 1 Ploiești, în timp ce acționa pe strada “Apelor” din municipiu, a oprit pentru control un autoturism. Șoferului i s-au cerut actele la control, constatându-se că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în baza dispozițiilor cuprinse într-o ordonanță prin care e instituită măsura cercetării acestuia sub control judiciar.

Iar în ceea ce privește recordul amintit, cităm din comunicatul IPJ Prahova: “ Persoana în cauză (în vârstă de 72 de ani – n.n.) mai fusese depistată de polițiști de nouă ori conducând prin Ploiești, deși se afla sub efectul juridic al acelorași restricții”.

Polițiștii i-au întocmit bărbatului dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat. De asemenea, oamenii legii au informat procurorul de caz, care a opinat că nu se impune, totuși, înlocuirea controlului judiciar cu altă măsură preventivă mai severă.