Cristi Damian

Din vara anului trecut, Petrolistul Boldești a fost cotată drept cea mai importantă echipă prahoveană din eșaloanele superioare ale fotbalului românesc, mai exact în Liga a 3-a, după ce Petrolul Ploiești a intrat în faliment și și-a continuat activitatea la județ. Chiar dacă rezultatetele din prima parte a campionatului nu au fost la cotele aşteptate, ca în fiecare an, trupa antrenată de Marian Ilie și Marius Rădulescu își respectă statutul și în perioada de iarnă parcurge, timp de zece zile, un stagiu centralizat de pregătire la vila ”Fabian” de la Seciu. Pentru a pregăti returul în cele mai bune condiții, tehnicienii ”Boldeștinei” le-au pregătit propriilor jucători câte două antrenamente zilnice, unul dimineața în pădure și care constă în alergări de anduranță, iar cel de-al doilea se desfășoară după amiaza și are loc în sala de sport din Boldești, unde accentul se pune pe lucrul cu mingea. ”Știu că este o perioadă care nu este agreată de către jucători, dar nu avem ce face. Cert este că la alergări, jucătorii mai în vârstă sunt în fața plutonului, semn că ei se pregătesc foarte bine”, ne-a spus ”principalul” Marian Ilie. Acesta a mai adăugat: ”În prima parte a sezonului am avut și foarte mult ghinion, fiind meciuri pe care le-am pierdut în mod inexplicabil, în urma unor greșeli copilărești. Sper ca în retur să nu mai mergem pe aceeași linie și cu mai mult noroc să urcăm în clasament, mai ales că avem o echipă valoroasă”.

Cantonamentul de la Seciu nu s-a putut desfășură fără sprijinul președintelui Mihai Nicolescu, cât și a primarului orașului Boldești, Constantin Bucuroiu, cei doi fiind mereu aproape de Petrolistul, grupare care la momentul actual poate fi considerată echipa fanion a județului Prahova. Mâine este ultima zi de cantonament, după care jucătorii Petrolistului vor continua seria antrenamentelor specifice la baza proprie.

Lot de 18 jucători

La momentul actual, Petrolistul Boldești are un lot format din doar 18 jucători, care parcurg în aceste zile cantonamentul de la Seciu, dar în calculele lui Ilie și Rădulescu mai intră și câțiva juniori din propria pepinieră. ”În linii mari acesta este lotul pentru retur, dar noi ne-am mai dori un atacant de meserie. Și la capitolul jucători ”Under-19” am dori să mai legitimăm câțiva sportivi, dar cu greu găsim la acest segment de vârstă”, ne-a spus directorul tehnic al grupării, Daniel Richită, cel care zilele trecute a fost la sediul FRF unde a finalizat formalitățile de participare în returul actualului sezon de Liga a 3-a. În pauza de iarnă au sosit la Boldești portarul Mihai Vanghele (ex-CS Păulești), fundașii Lucian Zecheru (ex-AFC Bănești-Urlta), Claudiu Lișiță (revenit la echipă) și mijlocașul Andrei Paraschivoiu (ex-CSO Plopeni). Alături de cei trei, în cantonamentul de la Seciu se mai regăsesc următorii sportivi: Laurențiu Dinu – Daniel Petre, Cătălin Ionescu, Mihai Tudor, Darius Badea, Mihai Micu, Alexandru Puchea, Ionuț Zamfir, Cristian Mihăiță, Mihai Gheorghe, Bogdan Cernat, Ilie Ioniță, Mihai Ene, iar mijlocașul ofensiv Alexandru Tudorie acuză unele probleme medicale și nu se află la Seciu.

Urmează seria jocurilor amicale

Sâmbătă, Petrolistul Boldești trebuia să dispute primul joc amical al iernii în compania grupării de Liga A Prahova CS Păulești, dar din cauza accidentări unor jucători și a lipsei unui teren dezghețat, partida a fost anulată. Cert este că în perioada următoare elevii lui Ilie și Rădulescu au programate mai multe teste de verificare, după cum urmează: pe 4 februarie cu CS Cornu, pe 8 februarie cu AS Petrolul 52 Ploiești, pe 11 februarie cu AFC Bănești-Urleta și 18 februarie cu CSO Plopeni, urmând ca pe 25 februarie să se găsească un alt adversar.

Prima etapă a returului Ligii a 3-a, seria a II-a (campionat unde evoluează trupa din Boldești) este programată pe 4 martie, când în propriul fief va sosi Unirea Slobozia. După 13 etape disputate, prahovenii se clasează pe locul al 12-lea, cu 13 puncte acumulate.