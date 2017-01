Luiza Rădulescu Pintilie

Cu experiența de patru mandate în administrația locală- unul de viceprimar și pentru a treia oară în funcția de primar – edilul șef al orașului Plopeni, Dragoș Niță, a început anul 2017 având clar stabilită strategia prioritară de dezvoltare a orașului. Dovadă că în luna februarie e programată deja, prin Compania Națională de Investiții- care se ocupă de implementarea proiectelor în diverse domenii- licitația vizând realizarea unei moderne săli de sport pentru cei peste 600 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Carol I”. Iar dacă toate etapele procedurale și executive se vor desfășura conform planificării, investiția în valoare de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi , cofinanțată în procent de 10 la sută de administrația locală, ar urma să fie deja finalizată într-un an.

Născut și crescut în Plopeni, fost elev al acestei școli, primarul Dragoș Niță consideră că administrația pe care o conduce are obligația să facă tot ceea ce depinde de ea- și chiar mai mult de atât-încât unitățile de învățământ din oraș să asigure cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional. Nu i se pare deloc de neglijat cât de pregătiți ies de pe băncile școlilor elevii, așa cum i se pare necesar ca aceștia să fie orientați și spre sport și mișcare , „rupându-i” de dependența de calculator și sedentarism. Ca urmare, în paralel cu acest proiect, s-au parcurs deja etape din pregătirea accesării de fonduri europene pentru modernizarea centralei și a sistemului de încălzire de care dispune aceeași instituție școlară. Și pentru că schimbările legislative oferă și orașelor sub 10.000 de locuitori- cum este Plopeniul- posibilitatea de a obține bani europeni, pe aceeași agendă de priorități a edilului se află reabilitarea Sălii de Sport Polivalente (900 locuri)- considerată o bijuterie la data realizării ei , prin anii 1980, și rămasă de atunci o prezență constantă în circuitul sportiv național și chiar internațional .Nu întâmplător în oraș s-a dezvoltat o amplă activitate în domeniul sportiv al handbalului feminin, de la nivel de copii până la Divizia A – unde de altfel a și rămas singura din județul Prahova care păstrează, la seniori, tradiția și performanțele acestei discipline, după ce CSM-ul ploieștean și-a retras echipele din competiție. Pentru momentul în care vor fi cunoscute alocările bugetare pentru acest an, lista proiectelor investiționale și de dezvoltare e mai mult decât cuprinzătoare și niciun domeniu care are legătură cu viața economică, socială și culturală a așezării nu e uitat.

Pe primarul Dragoș Niță îl bucură când cei plecați să lucreze în lumea largă se întorc și recunosc că orașul lor s-a schimbat în bine, dar l-ar bucura și mai mult dacă s-ar găsi soluții pentru Uzina Mecanică Plopeni – cea în jurul căreia s-au învârtit , din 1938 până la anii din urmă ai „căderii libere”, viețile oamenilor acestei așezări și ai multor altor localități învecinate, pentru dezvoltarea unui Parc Industrial, pentru modernizarea cartierelor de locuințe, iar lista obiectivelor pe care le consideră importante ar putea continua. Așa cum a văzut, în orășele asemănătoare prin care a umblat în Europa, așa cum merită localitatea care vine cu istoria străvechiului sat Stejarul, a puternicei colonii muncitorești Mărgineanca și cu deschiderea spre un prezent și un viitor european și, mai ales, așa cum merită cei aproape 9000 de locuitori ai Plopeniului.