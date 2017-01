Aflat sub contract cu Dalian Yifang – angajament care “i-a schimbat viaţa”, la propriu – pentru Constantin Budescu zilele următoare vor aduce lămuriri privind situţia sa fotbalistică.

În China, unde salariul său este la cote fabuloase, când comparăm cu ceea ce se întâmplă în ţară, noul antrenor – Lopez Caro (fost tehnician la Vaslui, dar şi la Celta – Spania, plus Naţionalele din Oman şi Arabia Saudită) – nu şi-a manifestat intenţia de a-l păstra în lotul cu care chinezii speră să nu mai rateze promovarea, aşa cum s-a întâmplat sezonul trecut, campionatul eşalonului secund începând în luna martie.

Eliberarea de contractual cu Dalyan, care a plătit Astrei 1,3 milioane de euro pentru serviciile internaţionalului român, acum un an, i-ar putea asigura lui Budescu un nou “tun” financiar, cei de la Dalian urmând să-i achite şi o parte din salarii (şi când a jucat la Astra, în toamnă, clubul din China îi plătea o sumă importantă, lunar)!

Pentru fostul junior petrolist, odată realizată această “condiţie” – a eliberării de sub angajamentul cu Dalian – sunt cel puţin trei oferte pregătite, Astra, FCSB şi Karabukspor fiind interesate de serviciile sale!

La Astra, Budescu ar avea avantajul continuităţii, Marius Şumudică fiind antrenorul cu care a dat cele mai bune rezultate şi, desigur, şansa de a juca în “şaisprezecimile” Europa League – performanţă deloc de neglijat pentru orice jucător de fotbal, în plus randamentul său din toamnă recomandându-l şi pentru revenirea la echipa Naţională.

La FCSB – salariul oferit acestuia ar fi mai mare, la fel ca şi “presiunea” la care este supus orice jucător trecut sub comanda lui Becali, în plus “Budi” având de … suportat şi plecarea din Ploieşti, unde locuieşte împreună cu familia.

Nu în ultimul rând, turcii de la Karabukspor, unde s-a format o adevărată colonie românească (Găman, Latovlevici, Tănase, Alexe şi, posibil, Săpunaru) şi-l doresc pe Budescu, fotbalist care, la nici 28 de ani, are o decizie de luat, cât mai urgent, la capătul celor câteva zile de vacanţă pe care le-a petrecut la munte, orice întârziere putându-i compromite viitorul angajament şi, mai ales, forma sportivă, foarte importantă pentru un jucător care are şansa de a se “realiza” din fotbal.