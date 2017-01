Petre Apostol

De joi până duminică, echipele naţionale de volei ale României la cadeţi (U19) şi la cadete (U18) au disputat, în Sala Sporturilor „Olimpia”, din Ploieşti, meciurile din ultima fază de calificare la turneele finale ale Campionatelor Europene.

La masculin, echipa tricoloră a înregistrat victorii pe linie, cedând un singur punct, în urma succesului în tiebreak cu selecţionata Belgiei, în celelalte partide, cu Islanda şi Portugalia, impunându-se în minimum de seturi. Astfel, formaţia antrenată de Stelian Ghiţun s-a clasat pe prima poziţie a ierarhiei, obţinând calificarea pentru a doua ediţie consecutivă a competiţiei continentale la această categorie de vârstă.

De remarcat că Naţionala României l-a avut pe cel mai eficient jucător la blocaj din această ultimă fază preliminară, Florian Bartha încheind turneul de la Ploieşti cu un procentaj de 75% la blocaj, având 10 blocaje (0,91 blocaj pe set).

De asemenea, în selecţionata tricoloră, Vlad Curuia a fost al nouălea jucător ca eficienţă în atac, cu un procentaj de 59,18%.

Stelian Ghiţun, antrenorul principal al României, a spus: „Ne-am calificat la turneul final pentru a doua oară consecutiv. Ţintim un rezultat foarte bun la Europene şi sperăm, de asemenea, să ne calificăm la Campionatul Mondial”.

Rezultatele grupei de la Ploieşti:

România – Belgia 3:2 (18:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:13)

România – Islanda 3:0 (25:14, 25:6, 25:10)

România – Portugalia 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)

Portugalia – Islanda 3:0 (25:11, 25:16, 25:14)

Belgia – Islanda 3:0 (25:15, 25:14, 25:15)

Belgia – Portugalia 3:0 (25:17, 25:13, 25:22)

Clasament grupa E:

1. România 3 2 1 0 0 9:2 8p

2. Belgia 3 2 0 1 0 8:3 7p

3. Portugalia 3 1 0 0 2 3:6 3p

4. Islanda 3 0 0 0 3 0:9 0p

În celelalte grupe, ierarhiile au fost următoarele:

Grupa A (disputată în Polonia): 1. Polonia 8p, 2. Cehia 5p, 3. Suedia 3p, Letonia 2p

Grupa B (în Grecia): 1. Rusia 8p, 2. Spania 4p, 3. Grecia 3p, 4. Israel 3p

Grupa C (în Turcia): 1. Turcia 9p, 2. Serbia 6p, 3. Olanda 3p, 4. Muntenegru 0p

Grupa D (în Franţa): 1. Franţa 9p, 2. Estonia 6p, 3. Elveţia 2p, 4. Slovenia 1p

Grupa F (în Germania): 1. Italia 8p, 2. Germania 7p, 3. Croaţia 2p, 4. Ucraina 1p

Grupa G (în Bulgaria): 1. Bulgaria 9p, 2. Belarus 5p, 3. Danemarca 4p, 4. Georgia 0p

Grupa H (în Austria): 1. Finlanda 6p, 2. Austria 3p, 3. Norvegia 0p

Astfel, la turneul final al Campionatului European, programat între 22 şi 30 aprilie, la Györ (Ungaria) şi Puchov (Slovacia), au obţinut calificarea Polonia, Rusia, Turcia, Franţa, România, Italia, Bulgaria, Finland, Cehia şi Belgia, echipele ţărilor organizatoare fiind calificate din oficiu.

Lotul naţional de cadeţi (U19)

Coordonatori: Dragomir Alexandru, Bojor Sergiu

Universali: Pop Radu, Raţă Alexandru

Extreme: Darlaczi Ovidiu, Curuia Vlad, Miron David, Băiculescu Mihail

Centri: Bartha Bela, Ana Andrei, Călin Robert

Libero: Teglaş Cristian, Tudor Andrei

Staff tehnic: Ghiţun Stelian – antrenor principal, Itt Mircea – antrenor secund, Lăzărescu Dan – metodist, Casagrande Claudiu – maseur

În competiţia feminină, reprezentativa României a reuşit calificarea la turneul final al Campionatului European în premieră la această categorie de vârstă. După ce a împins meciul cu Rusia până în tiebreak, luând un punct important, selecţionata pregătită de antrenorul Istvan Bokor a câştigat clar următoarele două partide, cu Portugalia, respectiv Azerbaidjan, ocupând, în final, poziţia secundă în grupa desfăşurată pe parchetul Sălii „Olimpia”, suficient pentru a-şi asigura prezenţa la turneul final.

Despre calificare, antrenorul principal Istvan Bokor a declarat: „Sunt mândru de fetele mele! Am jucat conform planului şi am obţinut o binemeritată victorie. Aşteptăm cu nerăbdare turneul final. Un vis a devenit realitate!”.

Din selecţionata tricoloră, Alexia Căruţaşu, de numai 13 ani, a fost principala marcatoare, un nume cunoscut pentru publicul ploieştean, aceasta fiind fiica fostului căpitan al echipei de baschet CSU Asesoft Ploieşti, Virgil Căruţaşu. În plus, cu 54 de puncte (4,91 puncte pe meci), Alexia a fost a doua jucătoare în clasamentul marcatoarelor, ierarhie în care, pe locul 9, s-a mai situat o altă tricoloră, Adelina Budai-Ungureanu, cu 43 de puncte (3,91 medie), care s-a remarcat şi la preluare, cu procentaj de 31,15% recepţie perfectă, fiind a cincea din faza preliminară.

De asemenea, şi coordonatoarea Andreea Niţă s-a numărat printre liderele fazei, fiind a şaptea la eficienţă la acest capitol, cu 41,67%.

Rezultatele grupei de la Ploieşti:

România – Rusia 2:3 (25:20, 25:27, 25:23, 18:25, 4:15)

România – Portugalia 3:0 (25:16, 25:15, 25:13)

România – Azerbaidjan 3:0 (25:4, 25:12, 25:13)

Azerbaidjan – Rusia 0:3 (6:25, 5:25, 7:25)

Portugalia – Azerbaidjan 3:0 (25:13, 25:7, 25:12)

Rusia – Portugalia 3:0 (25:23, 25:16, 25:10)

Clasamentul Grupei E:

1. Rusia 3 2 1 0 0 9:2 8p

2. România 3 2 0 1 0 8:3 7p

3. Portugalia 3 1 0 0 2 3:6 3p

4. Azerbaidjan 3 0 0 0 3 0:9 0p

În celelalte grupe, clasamentele au fost următoarele:

Grupa A (disputată în Letonia): 1. Serbia 9p, 2. Ucraina 5p, 3. Letonia 3p, 4. Muntenegru 1p

Grupa B (în Italia): 1. Belarus 8p, 2. Italia 6p, 3. Slovacia 4p, 4. Israel 0p

Grupa C (în Slovenia): 1. Turcia 9p, 2. Slovenia 6p, 3. Franţa 3p, 4. Suedia 0p

Grupa D (în Lituania): 1. Polonia 9p, 2. Cehia 6p, 3. Lituania 3p, 4. Estonia 0p

Grupa F (în Ungaria): 1. Germania 9p, 2. Spania 6p, 3. Ungaria 3p, 4. Danemarca 0p

Grupa G (în Croaţia): 1. Grecia 6p, 2. Finlanda 5p, 3. Croaţia 5p, 4. Norvegia 2p

Grupa H (în Bulgaria): 1. Bulgaria 9p, 2. Austria 6p, 3. Belgia 3p, 4. Elveţia 0p

La turneul final al Campionatului European, programat în perioada 1-9 aprilie, la Arnhem, în Olanda, au obţinut dreptul de participare, alături de formaţia ţării gazdă, următoarele echipe: Serbia, Belarus, Turcia, Polonia, Rusia, Germania, Bulgaria, Grecia, România, Italia şi Slovenia.

Lotul naţional de cadete (U18)



Coordonatori: Paşca Bianca, Niţă Andreea

Extreme: Artin Andra, Ungureanu Adelina, Stoian Ana, Dumitrescu Theodora

Centri: Badea Maria, Diţu Carmen, Crişan Antonia

Universal: Căruţaşu Alexia

Libero: Mărginean Carla, Dinu Mihaela

Staff tehnic: Bokor Istvan – antrenor principal, Popescu Adrian – antrenor secund, Rad Sebastian – fizioterapeut