Tricolorul LMV Ploieşti – VCM LPS Piatra Neamţ, astăzi, ora 18:00

Petre Apostol

În ultima etapă din 2016 a Diviziei A1 la volei masculin, echipa Tricolorul LMV Ploieşti a ieşit din Top 4, deoarece formaţia pregătită de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu a amânat meciul din respectiva rundă, ca urmare a implicării în CEV Challenge Cup. Atunci, echipa ploieşteană a avut de jucat tocmai în extremitatea vestică a Europei, în insulele Azore, pierzând pe drum cinci zile, dus-întors, plus meciul cu AJ Fonte do Bastardo, campioana Portugaliei.

Astfel că, de comun acord cu adversara din campionat, meciul cu VCM LPS Piatra Neamţ din etapa a II-a a returului Fazei I din Divizia A1, care trebuia să se desfăşoare, la Ploieşti, pe 17 decembrie 2016, a fost amânat pentru astăzi, când, la nivel naţional, se dispută semifinalele Cupei României, fază în care niciuna dintre cele două echipe nu s-a calificat.

Sezonul competiţional a reînceput la finalul săptămânii trecute, când a fost programată etapa a III-a din returul Fazei I a campionatului, Tricolorul LMV Ploieşti debutând în 2017 cu o victorie în minimum de seturi pe terenul echipei Ştiinţa Bacău. Iar, acum, echipa ploieşteană poate reveni pe locul său de drept, poziţia a patra, în cazul în care va obţine toate cele trei puncte în duelul cu formaţia din Piatra Neamţ, deoarece se află la două puncte în urma campioanei en-titre, SCM U Craiova, în momentul de faţă. Iar un asemenea succes i-ar aduce pe ploieşteni la patru puncte de ultima treaptă a podiumului şi la doar şase lungimi de prima poziţie.

Echipa pregătită de Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu porneşte ca mare favorită în meciul de astăzi, cu VCM LPS Piatra Neamţ, care ocupă ultima poziţie a clasamentului, cu doar două puncte obţinute până acum, în cele 13 partide disputate. În plus, ploieştenii au câştigat categoric în tur, la Piatra Neamţ, cu scorul de 3:0 (25:16, 25:18, 25:18). Echipa nemţeană a înregistrat un singur succes în această ediţie de campionat, învingând, surprinzător, pe teren propriu, pe CSM Bucureşti, scor 3:2, în rest reuşind să mai câştige doar două seturi, cu CS Unirea Dej (pe teren propriu) şi cu CSA Steaua Bucureşti (în deplasare). În meciurile directe de până acum, Tricolorul LMV a câştigat de două ori, cu 3:0, iar VCM LPS Piatra Neamţ s-a impus o dată, în returul sezonului trecut, pe teren propriu, scor 3:1. Partida de astăzi, de la Sala Sporturilor „Olimpia”, urmează să fie condusă de o brigadă de arbitri din Brăila, formată din Tudorel Arbunea şi Mihai Rusinoiu, iar ca observator din partea federaţiei a fost desemnat chiar preşedintele forului naţional, Gheorghe Vişan, din Bucureşti.