Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea privind eliminarea CASS pe pensii şi a impozitului pe venit pentru cele sub 2000 lei, a anunţat Administraţia Prezidenţială, măsura fiind anticipată de şeful statului cu o zi înainte. „Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat ieri, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, a anunţat Administraţia Prezidenţială. „După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o miercuri cu premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Finanţelor, Ştefan Viorel, am decis să promulg această lege”, a declarat miercuri şeful statului.

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, în sesiune extraordinară, proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal prin care se elimină plata CASS pentru pensii, precum şi impozitul de 16% pe venit pentru pensii sub 2000 lei. 207 deputaţi au votat „pentru” şi 29 „împotrivă”. Voturile contra au venit de la USR.