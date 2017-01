Sala „Marea Unire” din Palatul Culturii va găzdui pe 25 ianuarie, de la ora 16.30, lansarea cărții „Liceul «Sfinții Petru și Pavel», lăcaș al culturii ploieștene. Conferințe și conferențiari la Liceul «Sfinții Petru și Pavel»” (1865-1947), semnată de Constantin Dobrescu și Cătălin Dobrescu. Volumul face parte din Proiectul „Colecția Restituiri” și aduce în atenția publicului valorile autentice promovate de oamenii de cultură și de dascălii din Ploiești și din alte zone ale țării în perioada 1865-1947. Invitați vor fi: prof. Traian D. Lazăr, prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, prof. univ. dr. Ion Șt. Baicu, prof. Ion C. Petrescu, prof. Viorel Șoldea. Volumul va fi prezentat de prof. dr. Dragoș Grigorescu.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Prahova şi Centrul Județean de Cultură Prahova. Constantin Dobrescu, fost director al Arhivelor prahovene până în anul 2005, este doctor în istorie al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, președinte al Fundației pentru

Istoria Prahovei și al Societății „Amicii Franței-General H.M. Berthelot” Ploiești, redactor al publicațiilor „Anuarul Fundației pentru Istoria Prahovei” și „Arhivele Prahovei”. De asemenea, a desfășurat și activitate publicistică în reviste ca „Oglinda literară”, „Pro Saeculum” (Focșani), „Cronica Veche” (Iași), „Revista Nouă” (Câmpina), „Atitudini” (Ploiești) etc., a participat la numeroase emisiuni la posturile de televiziune naționale și locale, este autorul volumelor: „Căderea Constantinopolului – ultima citadelă a creștinismului din sud-estul Europei” în colaborare cu prof. I.C. Petrescu (Editura Premier, Ploiești, 2009); „Societatea literar-științifică Tinerimea Română, 1877-1948” (Editura Premier, Ploiești, 2013); „Petrol, politică și cultură la Ploiești” (Ploiești, 2014); „Istoricul monarhiei constituționale și ereditare din România, 1866-1947” (Ploiești, 2014); „Memoria documentelor” (Editura Elapis, Ploiești, 2011) etc. Coautor al cărții este Cătălin Dobrescu, licențiat în științe juridice și administrative. A susținut seminarii în domeniul Istoriei Statului și Dreptului Românesc și mai este coautor, împreună cu Constantin Dobrescu, al volumelor „Istoricul fabricii de ciment Portland Azuga, 1896-1948” (Editura Elapis, 2011) și „File din trecutul comunei Sângeru” (Editura Elapis, Ploiești, 2011).