Liderul la zi Petrolul 52 are stabilită reunirea lotului pentru data de 17 ianuarie, “dacă vremea va permite”. Antrenorul Octavian Grigore ia în calcul şi o amânare a primului antrenament, până pe 23 ianuarie, “dacă vor fi probleme, ca acum, cu vremea, pentru că va fi imposibil să găsim condiţii de pregătire decente”. Oricum, ţinând cont că etapa de Cupă a României, cu care trebuia să se înceapă oficial meciurile din 2017, s-a jucat deja, în decembrie, la finalul turului, amânarea startului nu este o problemă, fiind timp suficient pentru a se pregăti returul. “Nu avem terenuri de antrenament, vom apela, din nou, la binevoitori, mergem la Valea Călugărească, la Chiţorani, la Bucov, vom încerca peste tot, dar, clar, va fi o mare problemă găsirea de terenuri adecvate pentru pregătire. Desigur, vom merge şi la sala de forţă, vom mai improviza, vom căuta şi varianta unui teren sintetic, vedem cum ne vom descurca” – spune Grigore.

În ”ceaţă” este şi mult doritul cantonament montan, pe care tehnicianul ar dori să-l efectueze la începutul lunii februarie. “Avem speranţe, avem promisiuni că vom fi ajutaţi să efectuăm un astfel de stagiu de pregătire, dar deocamdată nimic concret. Dacă nu găsim alte resurse financiare, foarte probabil nu ne vom permite un astfel de stagiu” – spune Tavi.

Două disponibilizări certe şi una anunţată

Petrolul a luat deja decizia de a se despărţi de doi dintre jucătorii care au activat în tur, Militaru Andrei şi Andrei Vlad, doi tineri care au jucat, oficial, foarte puţin pentru echipa petrolistă (câte un meci) şi care nu au convins, prin prestaţia lor, că pot face parte din planurile pentru retur. “Au plecat aceşti doi jucători, sunt tineri, este mai bine pentru ei să meargă să joace mai mult, la o altă echipă. Dorim să aducem alţi câţiva jucători, să întărim echipa, deocamdată nu avem însă niciun transfer cert făcut. Situaţia lui Decebal Nae se va lămuri şi ea în câteva zile, vom vedea ce rezolvăm. Oricum, Nae a venit cu sufletul alături de noi, ne-a ajutat, apreciem acest lucru, iar dacă nu va mai putea să continue şi nu va dori acest lucru, din cauza problemelor cu serviciul, nu avem ce face decât să-i mulţumim şi să-l lăsăm să meargă la Păuleşti, unde el şi-a manifestat dorinţa de a reveni” – spune antrenorul “lupilor”.

Roberto Alecsandru vrea să se lase!

Una dintre pistele încercate în această iarnă pentru întărirea lotului, cu un jucător care are toate “atuurile” pentru a face parte din “Noul Petrolul” – Roberto Alecsandru – este în impas, jucătorul nefiind decis să mai continue activitatea fotbalistică! “Vorbim despre un jucător tânăr, care a debutat în Liga I pentru Petrolul, dar care este foarte dezamăgit că a jucat foarte puţin în ultima perioadă, la Juventus Bucureşti. Am vorbit cu el, aşteptăm decizia pe care o va lua, eu cred că la 20 de ani nu se poate să consideri cariera încheiată, după ce reuşisei să debutezi în Liga I” – spune antrenorul despre tânărul fundaş central, produs al Centrului de Copii şi Juniori al Petrolului, care a adunat 5 prezenţe în Liga I, în tricoul galben-albastru, în anii trecuţi, plus un meci la liderul din eşalonul secund, Juventus Bucureşti, de unde a fost “disponibilizat” în urmă cu câteva săptămâni.