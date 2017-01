Lungmetrajul „Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a fost desemnat cel mai bun film-dramă, în timp ce musicalul „La La Land”, în regia lui Damiel Chazelle, a fost numit cel mai bun film-comedie, la cea de-a 74-a gală a premiilor Globurile de Aur, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles. Ediţia din acest an a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), a fost prezentată de celebrul actor şi prezentator american Jimmy Fallon, care a fost ajutat de cele trei fiice ale lui Sylvester Stallone, pe nume Sistine, Sophia şi Scarlet, desemnate anterior Miss Globurile de Aur 2017. Evenimentul s-a desfăşurat la Hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los Angeles. La ediţia din 2017, premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră a fost decernat actriţei Meryl Streep. Musicalul „La La Land”, în regia lui Damien Chazelle cu Ryan Gosling şi Emma Stone, s-a aflat în fruntea câştigătorilor în cadrul galei Premiilor Globurile de Aur 2017, după ce a obţinut şapte trofee, în toate categoriile în care fusese nominalizat, printre care pentru „cel mai bun film – comedie/ musical” „cel mai bun scenariu”, „cea mai bună regie”, „cel mai bun cântec”, „cea mai bună coloană sonoră.” Actorul Ryan Gosling a obţinut trofeul pentru „cel mai bun actor într-un rol principal” pentru interpretarea din „La La Land”. Actriţa Emma Stone a fost recompensată cu prestigioasa distincţie pentru „cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical” pentru interpretarea din lungmetrajul ovaţionat de critici, ce reînvie genul de cinema „musical”. Globul de Aur pentru „cel mai bun film – dramă” i-a revenit lungmetrajului „Moonlight”, în regia lui Barry Jenkins.

„Moonlight” este povestea maturizării şi a suferinţelor unui bărbat de culoare sărac din Miami. Cel mai bun actor într-un lungmetraj – dramă a fost desemnat Cassey Affleck pentru rolul din „Manchester by the Sea”, unde Cassey interpretează rolul unui bărbat pe nume Lee Chandler, care e obligat să revină acasă pentru a-l lua în grijă pe nepotul lui după ce Joe, fratele lui, moare. Trofeul pentru „cea mai bună actriţă într-un lungmetraj – dramă” i-a fost acordat actriţei Isabelle Huppert pentru interpretarea din lungmetrajul „Elle”, în regia lui Paul Verhoeven, care a câştigat şi trofeul Globul de Aur pentru „cel mai bun film străin”, la cea de-a 74-a gală a premiilor Globul de Aur. Claire Foy a fost desemnată „cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune – dramă” pentru interpretarea din „The Crown”, serialul produs de Netflix, care a obţinut, totodată, râvnitul trofeu pentru „cel mai bun serial de televiziune”. De asemenea, marele câştigător al ediţiei din acest an a Premiilor Globurile de Aur a fost miniseria „The Night Manager”, interpretarea contemporană a romanului omonim de spionaj al scriitorului britanic John le Carré.