Marcel Marin, Bogdan Chitic

În ultimele zile ale anului recent încheiat, „veteranul” Petrolului, Daniel Chiriţă (42 ani), a organizat două partide „tradiţionale”, cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou, la baza proprie din vecinătatea Sălii Sporturilor Olimpia. Primul joc s-a disputat între o echipă formată din prietenii lui Daniel Chiriţă şi Petrolul 95 Ploieşti şi s-a încheiat nedecis, 6-6, golurile fiind înscrise de D. Chiriţă, Cr. Vlad, Fl. Tudor, C. Ene, Fl. Vlădan, Ad. Tătaru şi, respectiv, Al. Chiriţă (3), A. Alexe (2) şi V. Popescu.

Şi meciul revanşă s-a terminat tot cu o remiză, scor 5-5, golurile purtând semnătura lui A. Stan (3), Oct. Costache, Cl. Tudor, pentru prietenii lui Daniel Chiriţă, şi Al. Chiriţă (2), I. Savu, Fl. Ion şi M. Brânzei, în dreptul „petroliştilor”.

Astfel, am regăsit în componenţa celor două formaţii jucători cu nume în peisajul fotbalului românesc, precum Daniel Chiriţă, Cristi Vlad, Claudiu Tudor, Aurel Stan, Laurenţiu Costache, Iulian Savu, Octavian Costache – ultimul revenit, recent, din Anglia, dar şi Alexandru Chiriţă, autor a nu mai puţin de 5 goluri, aflat într-o creştere evidentă de formă din momentul trecerii la CFR Cluj, sub comanda lui Vasile Miriuţă.

Activitatea fotbalistică s-a încheiat cu un bine meritat banchet, la care s-au depănat amintiri din activitatea „actorilor” din teren.



Loturile celor două echipe:

Prietenii lui Daniel Chiriţă: Mihai Cotolan – Costin Ene, Daniel Chiriţă, Daniel Rădulescu, Costin Ilinca, Cristi Vlad, Florin Vlădan, Claudiu Tudor, Aurel Stan, Florin Tudor, Adrian Tătaru, Laurenţiu Costache, Claudiu Radu, Octavian Costache, Adrian Mocanu.

Petrolul 95 Ploieşti: Liviu Vasile – Florin Trandafirescu, Iulian Savu, Teo Nuţă, Mădălin Ghinea, Valentin Năstase, Cătălin Cotolan, Vali Popescu, Mircea Brânzei, Costin Petculescu, Alexandru Chiriţă, Andrei Alexe, Florin Ion.