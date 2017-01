Petre Apostol

Sportivii de la CSO Sinaia din reprezentativa României în Cupa Mondială de Sanie pentru juniori au participat, la finalul săptămânii trecute, la o nouă etapă din cadrul respectivei competiţii organizate de Federaţia Internaţională de profil.

Premiaţi de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Prahova pentru performanţele realizate în 2016, sportivii pregătiţi de Alexandru Comşa (antrenorul lotului naţional), Corina Drăgan şi Liviu Turea (directorul CSO Sinaia) au debutat cu rezultate bune în noul an, în cadrul rundei a treia din Cupa Mondială de juniori, disputată pe pista de la Innsbruck-Igls, din Austria.

În cadrul probei de ştafetă, selecţionata României – alcătuită din Carmen Manolescu, Andrei Turea, la simplu, şi Flavius Crăciun şi Marian Gîtlan, la dublu – s-a menţinut printre echipele din ţările de tradiţie ale acestui sport la nivel mondial. După ce, în primele două etape, disputate la Calgary, în Canada, au obţinut medaliile de argint, de data aceasta sportivii prahoveni din lotul naţional nu au mai reuşit să urce pe podium, însă au încheiat printre primele poziţii, ocupând locul al cincilea.

Cu timpul total de 2:02.361 minute, reprezentativa tricoloră a fost la 1.519 secunde de echipa câştigătoare, din Austria, podiumul fiind completat de selecţionatele Germaniei (+0.096 sec.) şi Italiei (+0.108 sec.), poziţia a patra revenind Rusiei (+0.609 sec.).

De remarcat că sportivii tricolori au devansat echipe precum SUA (locul 6) sau Letonia (locul 8), ţări în care se găsesc piste aflate în circuitul mondial, spre deosebire de România, care nu beneficiază de asemenea facilităţi.

În plus, prin poziţia a cincea obţinută la etapa din Austria, reprezentativa României se află, la jumătatea sezonului, la doar cinci puncte de prima poziţie a clasamentului general, ocupată de Rusia, în acest moment, 13 naţiuni punctând în ierarhie din 14 ţări prezente în competiţie.

Revenind la concursul de la Innsbruck-Igls, la proba de dublu, Flavius Crăciun şi Marian Gîtlan, medaliaţi în sezonul trecut al Cupei Mondiale, au ocupat locul al şaselea, cu timpul de 1:21.367 minute, fiind la 0.533 secunde de echipajul învingător, Hannes Orlamunder şi Paul Gubitz, din Germania.

De remarcat că pentru România au participat şi Angel Kozak şi Marian Tudor, legitimaţi la CSŞ Sinaia, care s-au situat pe locul al nouălea, la aproape şapte zecimi de secundă de colegii lor din selecţionata tricoloră.

Prin rezultatul înregistrat la etapa din Austria, Flavius Crăciun şi Marian Gîtlan au urcat două poziţii în clasamentul general al competiţiei, ajungând pe locul al patrulea, cu un total de 160 de puncte, la 50 de puncte de ultima treaptă a podiumului. În fruntea ierarhiei se află italienii Ivan Nagler şi Fabian Malleier, cu 270 de puncte.

În concursul masculin de la Innsbruck-Igls, Andrei Turea a încheiat pe locul al zecelea (1:42.688 min.), după ce, la jumătatea competiţiei, ocupa a opta poziţie. Sportivul prahovean nu a fost, însă, foarte departe de podium, diferenţa până la ultima treaptă fiind de mai puţin de patru zecimi de secundă, în vreme ce câştigător a fost reprezentantul gazdelor, Nico Gleirscher.

În clasamentul general al Cupei Mondiale de juniori, Andrei Turea a avansat două poziţii, urcând pe locul al cincilea, totalizând 137 de puncte, într-o ierarhie condusă de rusul Evgenii Petrov (225 puncte), situat de-abia al 16-lea în runda din Austria.

La feminin, Carmen Manolescu nu a reuşit să mai repete performanţele din primele două etape, când s-a situat în Top 10 (locul 9), tânăra sportivă prahoveană ocupând locul 19, din 36 de sportive, cu o întârziere de 1.374 secunde faţă de învingătoare, austriaca Hannah Prock.

Totuşi, în ierarhia generală, concurenta de la CSO Sinaia se menţine pe locul al nouălea, cu un total de 100 de puncte, clasamentul fiind condus de Britney Arndt, din Statele Unite ale Americii, cu 192 de puncte.

Ultimele trei etape ale Cupei Mondiale la juniori vor avea loc în Germania, pe pârtiile de la Oberhof, Altenberg şi Winterberg. În plus, runda de la Oberhof, programată în această săptămână, contează şi pentru Campionatele Europene ale juniorilor.