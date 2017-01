Bogdan Chitic

Echipa feminină de baschet „sub 16 ani” a CSŞ-CSM Ploieşti a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru debutul în faza semifinală a Campionatului Naţional. Locul 7, anul trecut, la Braşov, în cadrul aceleiaşi categorii de vârstă, la turneul final desfăşurat în oraşul de sub Tâmpa, fetele Loredanei Munteanu şi-au reconfirmat statutul în prima parte a sezonului actual, bifând, fără emoţii, accederea în „semifinale”, cu un bilanţ de şase victorii şi doar două înfrângeri, în faza de calificare.

Repartizate în a doua grupă, Ştefania Ionescu şi colegele sale vor debuta duminică, 22 ianuarie, în deplasare, cu LPS Alba Iulia, printre adversarele ploieştencelor mai numărându-se CS Olimpia Bucureşti, CSŞ Alexandru Ceuşianu Reghin, CSŞ Gloria Arad şi CSŞ-CSM Târgovişte. Primele trei clasate din fiecare grupă semifinală vor obţine calificarea directă la turneul final, iar cele două locuri 4, alături de primele două echipe din grupa valorică B – care se desfăşoară după acelaşi sistem, „fiecare cu fiecare”, tur-retur, vor susţine un turneu de baraj pentru desemnarea ultimelor două formaţii calificate pe tabloul fazei finale.

„Vom pleca de sâmbătă la Alba Iulia, deoarece ne aşteaptă un drum destul de lung şi obositor. Din păcate, la nivelul junioarelor, nu există posibilitatea ca echipa oaspete să susţină şi un antrenament înainte de meci, astfel că fetele vor intra direct în jocul de duminică, programat la ora 11:00. Ne aşteaptă un drum greu în faza semifinală, întrucât toate echipele ajunse până aici sunt de valori sensibil egale, iar fiecare meci în parte va fi foarte important. Cu siguranţă, însă, că îmi doresc să încheiem pe unul dintre primele trei locuri pentru a merge direct la turneul final. Pot spune că ne cunoaştem destul de bine adversarii, după ce am mai întâlnit toate aceste echipe în ultimii doi ani, dar, comparativ cu sezonul trecut, din lot nu mai fac parte Ana-Maria Casale şi Alexia Apostolescu. Totuşi, chiar şi fără ele, toate celelalte fete s-au descurcat foarte bine până acum şi au confirmat aşteptările, astfel încât am motive să cred că ne vom face datoria şi de acum înainte”, a declarat antrenoarea Loredana Munteanu.

După meciul de la Alba Iulia, pentru ploieştence urmează miercuri, 25 ianuarie, primul joc pe teren propriu din faza semifinală, în Sala Sporturilor Olimpia, de la ora 13:00, împotriva celor de la CSŞ-CSM Târgovişte.

Lotul echipei CSŞ-CSM Ploieşti „U16”: Ioana Ilaş, Lorena Stănică, Ştefania Ionescu, Bianca Badea, Teodora Lambă, Andreea Dumitru, Ingrid Vârlan, Amina Vîlsănescu, Cosmina Simion, Ioana Gheorghe, Claudia Ştefan.

Antrenor: Loredana Munteanu.