Bogdan Chitic

Jucătoarea ploieşteană de baschet Ioana Ghizilă (19 ani) continuă să se achite foarte bine de sarcini în Liga Naţională. Deşi aflată la o vârstă încă fragedă, la care alte baschetbaliste preferă „confortul” eşalonului secund, „play-maker”-ul descoperit şi crescut la CSŞ Ploieşti, de către antrenoarea Loredana Munteanu, s-a adaptat la rigorile primei divizii, în garnitura unei echipe de top, Olimpia CSU Braşov.

Într-un lot în care se disting trei jucătoare americane, Adrienne Webb, Michaela Houser şi Kristina Higgins, dar şi o sârboaică pe poziţiile 2-3, Biljana Pesovic, precum şi alte baschetbaliste de lot naţional, precum Alina Crăciun, Gabriela Cursaru sau Maria Ferariu, ploieşteanca Ioana Ghizilă are un rol bine stabilit, făcând parte din rotaţia de bază a echipei antrenate de Dan Calancea. O jucătoare polivalentă şi extrem de abilă în relaţie „unu la unu”, cu un simţ dezvoltat al coşului, Ioana a bifat, la finalul săptămânii trecute, cea mai bună prestaţie a sa în Liga Naţională, în victoria din deplasare, scor 98-68, cu Politehnica-Naţional Iaşi.

Fosta jucătoare de la CSŞ-CSM Ploieşti a fost inclusă în garnitura de start şi a petrecut 26 de minute pe parchet – cele mai multe din întreg angrenajul braşovencelor, la egalitate cu Maria Ferariu, reuşind să încheie jocul cu 12 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive şi o intercepţie, cu un procentaj de 45% la aruncările din acţiune.

„Pot spune, într-adevăr, că primul pas important pe care l-am făcut în Liga Naţională este aici, la Braşov. Am avut parte de minute semnificative care mi-au demonstrat ceea ce pot. În acelaşi timp, colectivul echipei cat şi cel al staff-ului tehnic m-au încurajat si m-au ambiţionat în permanenţă. Cu Politehnica Iaşi pot spune că am avut o evoluţie frumoasă, dar există loc şi de mai bine. Nu a fost un meci dificil, chiar dacă unele jucătoare străine au părăsit echipa din motive financiare. În ceea ce priveşte prima reprezentativă, aştept cu nerăbdare următoarele convocări la lotul naţional de senioare, mai ales că, în 2017, îmi doresc să am evoluţii cât mai bune bune şi cât mai constante la echipa de club”, ne-a declarat Ioana Ghizilă, care, în paralel cu activitatea sportivă, urmează cursurile Universităţii Transilvania, din Braşov.

După 15 etape, Olimpia CSU Braşov ocupă poziţia secundă în Liga Naţională de baschet feminin, cu un bilanţ de 12 victorii şi 3 înfrângeri, la două puncte în urma campioanei en-titre ACS Sepsi Sf. Gheorghe.