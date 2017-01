Marian Dima

Crescătorii de cai au fost convocaţi, ieri, din nou, la o şedinţă privind desfăşurarea activităţii pe Hipodromul Ploieşti, unde, problemele sunt departe de a fi rezolvate şi chiar… rezolvabile!

Din păcate, investiţia de peste 16 milioane de euro făcută cu bani din fonduri ale Uniunii Europene, dar şi din bugetul local, nu produce acum decât pierderi după pierderi, un calcul simplu arătând că, într-o lună, salariile angajaţilor de la Hipodrom, plus utilităţile, „bat” spre suma de 100.000 ron, pe când încasările sunt undeva la „borna” … 2.800 de ron!

Iar Hipodromul pare să aibă şanse minime să-şi schimbe statutul de „gaură neagră”, atât timp cât încă se discută de aprobarea unui regulament de curse, de deficienţele evidente apărute după terminarea lucrărilor etc.

Prima problema ridicată în şedinţă a fost aceea că, dacă este să ne luăm după” litera legii”, “nu se pot închiria spaţii la Hipodrom pentru activități economice”, astfel că, cine crede că va putea cumpăra măcar un suc sau o cafea când va merge la curse, va avea de aşteptat!

Care curse (?) este însă întrebarea, pentru că, deocamdată, nimeni nu a putut preciza când va fi data de reluare a acestora, nici câte vor fi, “în teorie”; un an competiţional, la trap, având 40 de reuniuni, de la începutul lui martie, până în decembrie.

Deocamdată, s-a decis, în urma întâlnirii de ieri, să se înfiinţeze o Comisie, din care să facă parte şi reprezentanții asociațiilor de proprietari,pentru a se “urni”, în sfârşit, activitatea, care trebuia de mult legiferată, măcar.

Se speră în aprobarea unui Regulament al curselor, în şedinţa Consiliului Local din luna februarie, iar viceprimarul Ganea a anunţat că şi preţurile iniţiale, privind anumite taxe şi servicii “vor fi reevaluate”.

Deficienţe de rezolvat

Un alt punct pe ordinea de zi a fost remedierea problemelor apărute în urma recepţionării lucrării, reprezentanţii Primăriei anunţând că „pista va fi refăcută, când va permite vremea, pietrele de dimensiuni anormal de mari fiind principala problemă, deoarece pot accidenta caii şi driverii”, apoi, chiar cu doar 7 cai în boxe au început să apară problemele, “deoarece, lambriul de brad este ros de armăsari” – aşa cum reclamă antrenorii, apoi, vopseaua “alunecoasă” va fi înlocuită, iar “duşurile pentru cai separate de lampioane, de partea electrică” – lucru care ar putea crea probleme, fotofinishul fiind, la rândul său, o problemă, împreună cu tabela Hipodromului, care sunt specifice întrecerilor… atletice, nu hipice! “Aşteptăm o listă cu deficienţele semnalate de dumneavoastră, crescătorii, pentru a le remedia” – a anunţat Ganea,

Regia Pădurilor cere pariuri!

Reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor, RNP – Mihai Prună, a solicitat, la întâlnirea de ieri, “organizarea de pariuri”, drept condiţie pusă de RNP, care are 132 de cai trăpaşi, pentru a participa în competiţii! Capitolul “pariuri” a părut a fi unul în care “toată lumea şi-a prins urechile”, la propriu, să vorbeşti despre bani din pariuri, despre curse omologate într-un astfel de sistem, listate de către o agenţie, indiferent care este ea, fiind “un domeniu total necunoscut”. Foarte probabil, viitoarea comisie va solicita un punct de vedere Oficiului pentru Jocuri de Noroc, ca să se vadă dacă se poate “apropia” activitatea hipică “potenţială” de pariurile efective, impresia fiind că vom avea astfel de curse, pe care să se poată paria, la… Paştele Cailor!

După şedinţa de ieri, pe lista priorităţilor, pentru crescători, a rămas demersul, de urgenţă, pentru înfiinţarea unei Federații Române de Trap, următoarea şedinţă cu viitorul organizator al curselor – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti şi Primărie fiind programată joia vitioare.