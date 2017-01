Marian Dima

La câteva zile după reluarea antrenamentelor, formaţia din Liga a III-a, Petrolistul Boldeşti, şi-a definitivat programul partidelor de verificare, echipa pregătită de Marian Ilie stabilind 5 teste pentru această iarnă, toate programate după cantonamentul centralizat care începe pe 23 ianuarie, la Seciu.

Astfel, primul adversar din amicale pentru „Boldeştina” va fi CS Păuleşti, pe 28 ianuarie, după care, în luna februarie, este programat câte un joc în fiecare săptămână, după cum urmează: 4 februarie – CS Cornu, 11 februarie – CS Băneşti, 18 februarie – CSO Plopeni şi 25 februarie, Petrolul Băicoi.

După cum se poate observa, toate cele cinci adversare sunt din Liga A Prahova, Marian Ilie sperând ca programul să nu fie perturbat de vreme şi imposibilitatea găsirii unor terenuri, cât de cât practicabile.

„Vom păstra terenul de la Scăieni pentru a-l folosi la jocuri amicale, rămâne să vedem ce soluţii se vor găsi pentru a disputa aceste partide. Sper ca vremea să ţină cu noi şi, măcar

în februarie, să jucăm, ultimele amicale, în condiţii cât de cât bune” – spune Ilie.

Zecheru, ofertat şi aşteptat

La echipa din Boldeşti, până la startul cantonamentului, se speră şi în perfectarea primelor mişcări de

jucători, capitol la care formnaţia din Liga a III-a stă destul de prost numeric.

„Este clar că avem nevoie de măcar 4-5 jucători, care să se poată lupta pentru statutul de titulari, sperăm să-i şi găsim, cât mai repede. Deocamdată am făcut mai multe oferte, aşteptăm răspunsuri pozitive. Încercăm să-l luăm pe Lucian Zecheru (foto – fundaş lateral, ex Astra 2, Unirea Câmpina, AS Tufeni, ultima dată la CS Băneşti), avem în vizor şi alţi jucători din primul eşalon judeţean, dar iată că nu este deloc simplu să aduci jucători, chiar de la acest nivel. Majoritatea au serviciu, se gândesc la programul de antrenamente, mai aşteptăm şi mai căutăm, nu avem ce face” – spune tehnicianul echipei din Boldeşti.