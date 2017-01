N.Dumitrescu

Zăpada, depusă într-un strat destul de consistent, dar mai ales frigul i-au determinat pe mulţi dintre credincioşi – aşa cum a fost şi cazul ploieştenilor – ca, anul acesta, să renunţe la tradiţia de a se aşeza la coadă, în faţa bisericilor, pentru a lua apă sfinţită de Bobotează. După cum se vede şi în imaginea alăturată, surprinsă ieri, după ora 10,00, în faţa Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul” din Ploieşti, în comparaţie cu anii trecuţi, numărul acelora care au ţinut să ducă acasă agheasmă a fost vizibil mai mic. Iar de vină a fost, cu siguranţă, vremea, în contextul în care, stând pe loc, în aer liber, la coadă, frigul este resimţit în oase şi mai abitir. Trebuie menţionat că şi societatea care a asigurat necesarul de apă potabilă pentru pregătirea aghesmei – Apa Nova – a trimis cisternele la destinaţie, adică lăcaşurile de cult, pregătite de iarnă, fiecare transport fiind însoţit şi de câte o remorcă încărcată cu material antiderapant. De altfel, în întreaga ţară, iarna capricioasă a dat peste cap rânduielile obişnuite pentru praznicul de ieri, în multe judeţe – mai ales în zonele care s-au aflat sub cod portocaliu şi roşu de vreme rea – manifestările religioase de Bobotează fiind amânate, având în vedere că multe drumuri au fost închise.



Boboteaza, cunoscută şi ca Arătarea Domnului sau Epifania, a fost marcată ieri atât de către Biserica ortodoxă, cât şi de cea catolică, având ca simbol înnoirea omului creştin. În ajunul şi în ziua de Bobotează, în lăcaşurile de cult s-a sfinţit agheasma cea mare, Boboteaza şi ziua Sfântului Ioan, sărbătorită pe 7 ianuarie, încheind sărbătorile dedicate naşterii Domnului. De Bobotează s-au sfinţit toate apele, considerându-se că apa de la Bobotează are o putere deosebită fiindcă a fost purificată printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul a fost botezat în apele Iordanului. Se spune că apa sfinţită de Bobotează nu se strică niciodată, în acest context existând şi un ritual, ţinut cu stricteţe mai ales de către cei care cred în puterile miraculoase ale acestei ape sfinţite. Concret, credincioşii gustă din Agheasma Mare timp de opt zile, până pe 14 ianuarie inclusiv, când se încheie praznicul cu slujbele şi cântările speciale pentru Bobotează. Se spune că Agheasma Mare are puteri deosebite, vindecă, însănătoşeşte şi curăţă sufletul şi trupul, despre aceste lucruri fiind convinse, ieri, şi unele dintre persoanele care au îndurat frigul în faţa Catedralei din Ploieşti pentru a lua apă sfinţită.