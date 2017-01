Antrenorul prahovean Nicolae Constantin, fost tehnician al selecţionatei Prahova Muntenia, la turneul UEFA Regions Cup, şi-a intrat efectiv în „pâine” ca secund al Naţionalei under 21 a României, unde lucrează sub comanda lui Daniel Isăilă.

„Misiunea” noului staff al echipei de tineret a României s-a „conturat” odată cu tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2019, găzduit de Italia. La Nyon, selecționata noastră a fost repartizată în Grupa 8, alături de Portugalia, Elveția, Țara Galilor, Bosnia Herțegovina și Liechtenstein.

Dintre adversare, reprezentativa Portugaliei a fost cap de serie la tragerea la sorți de la Nyon și este echipa cea mai titrată din grupă. Conduși de selecționerul Rui Jorge, lusitanii sunt calificați și la turneul final din acest an care va fi găzduit de Polonia, după ce au terminat preliminariile fără înfrângere. La precedentul Campionat European, cel din 2015, portughezii au jucat finala, pe care au pierdut-o în fața Suediei, după lovituri de departajare.

În calitatea sa de antrenor secund al echipei Under 21, Nae va debuta oficial pe 13 iunie, când România se deplasează în Liechtenstein, până atunci “misiunea” selecţionerilor fiind aceea de scouting, pentru a forma lotul cu care se va aborda această campanie de calificare.

Se caută loc de „sintetic”

După solicitarea Asociaţiei Judeţene de Fotbal Prahova, către Primăria Ploieşti, de a se găsi un teren disponibil pentru un proiect comun cu Federaţia Română de Fotbal pentru amenajarea unui teren sintetic de dimensiuni „omologabile”, autorităţile ploieştene caută o soluţie pentru amplasarea acestui teren.

Astfel, pe lângă ideea terenului din apropiere de Crângul lui Bot, unde primăria deţine, deja, clădirea cantonamentului „scos din uz” în acest moment, o altă locaţie ar putea fi spaţiul din spatele peluziei „Latină” de pe arena „Ilie Oană”. Odată găsit terenul şi amenajat pentru implementarea acestui proiect, UEFA va finanţa amenajarea terenului, prin intermediul FRF. „Este important să se rezolve ceva, să nu pierdem această oportunitate. Aştept cât mai repede o decizie favorabilă, soluţia găsită, pentru a face acest teren sintetic foarte necesar, iată, mai ales în perioada de iarnă, tuturor echipelor prahovene” – spune preşedintele AJF, Silviu Crângaşu.