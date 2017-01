N. D.

Primul român care intră în cursa pentru șefia Parlamentului European, europarlamentarul prahovean Laurenţiu Rebega, și-a lansat oficial candidatura, fiind susţinut de Grupul Europa Națiunilor și Libertății. Evenimentul a avut loc, recent, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Bruxelles. La prezidiu, alături de Laurenţiu Rebega, au fost doi reprezentanţi din grupul politic care îi susţine candidatura, respectiv Ludovic de Danne – secretar general – şi Edouard Ferrand – vicepreședinte. După cum însuși a mărturisit europarlamentarul Rebega, hotărârea de a candida la cea mai înaltă funcție din Parlamentul European nu a fost deloc ușoară: „Am luat această decizie pentru că eu sunt preocupat de creșterea distanței dintre instituțiile europene și interesele cetățenilor noștri. Nu a fost o decizie ușoară, dar am primit sprijinul tuturor colegilor mei din Grupul Europa Națiunilor și Libertății. Sunt convins că toate grupurile politice, indiferent de orientarea lor, sunt în căutarea unui Parlament European mai democratic. Sunt convins că toți deputații europeni vor sprijini un nivel mai ridicat de transparență. Sunt încrezător că unitatea reală și diversitatea exprimate de motto-ul Uniunii Europene ar putea fi două concepte complementare și la fel de importante. Mai mult decât atât, cred că o Europă mai bună poate fi construită doar cu națiuni mai puternice!”. Totodată, europarlamentarul prahovean a explicat contextul și motivele pentru care a luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte al Parlamentului European: „Europa se confruntă astăzi cu provocări ieșite din comun. Există riscuri, există amenințări, dar există și oportunități. Au existat tulburări întotdeauna, însă instabilitatea lumii noastre pare să crească gradual, de la an la an, iar cetățenii simt că ne aflăm într-o criză al cărei capăt nu îl vedem. Instituțiile europene nu au venit cu soluții sustenabile pentru aceste crize, ci doar au oferit alternative paliative, iar deciziile Parlamentului European sunt departe de înțelegerea majorității cetățenilor. Birocrația PE acționează ca un nivelator, fără să ia în considerare contextele particulare ale comunităților. Mecanismele de luare a deciziilor în PE sunt împovărătoare, rigide și, ca urmare, deciziile sunt greu de corectat.”

Decizia europarlamentarului prahovean de a candida la cea mai înaltă funcţie a PE a venit după ce, anul trecut, președintele instituției, Martin Schulz, a anunțat că va părăsi legislativul comunitar pentru a reveni în politica ţării sale natale, respectiv de a intra în parlamentul federal german la alegerile din acest an. În cursa pentru preşedinţia Parlamentului European – care va avea loc la începutul acestui an – s-au înscris un român (o premieră pentru ţara noastră), patru italieni, doi belgieni şi o britanică. Preşedintele Parlamentului European conduce lucrările Parlamentului şi are rolul de reprezentant al acestei instituţii. Mandatul preşedintelui este de doi ani şi jumătate (o jumătate de legislatură) şi poate fi reînnoit.