Ştiinţa Bacău – Tricolorul LMV Ploieşti, astăzi, ora 17:00

Petre Apostol

La finalul acestei săptămâni, au reînceput meciurile din cadrul Diviziei A1 la volei masculin, după o pauză de o lună, fiind programată derularea etapei a III-a din returul fazei întâi. Echipa Tricolorul LMV Ploieşti, una dintre pretendentele la medalii în acest sezon, va reîncepe campionatul în deplasare, urmând să întâlnească, astăzi, formaţia Ştiinţa Bacău.

După un cantonament de zece zile la Cheile Grădiştei, două partide test, cu Steaua şi CSM Bucureşti, şi trei noi achiziţii în lot, echipa pregătită de antrenorii Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu abordează ultima parte a fazei întâi din campionat cu speranţe mari, urmărind să recupereze din ecartul faţă de primele clasate ale ierarhiei.

Echipa ploieşteană se află, în momentul de faţă, pe locul al cincilea, cu 24 de puncte (8 victorii şi 4 înfrângeri), la două puncte în urma campioanei SCM U Craiova, dar având un meci restant de disputat. În fruntea clasamentului se regăsesc Steaua Bucureşti şi Volei Municipal Zalău, ambele cu câte 34 de puncte, podiumul provizoriu fiind completat de Arcada Galaţi, cu 31 de puncte, toate având câte un meci în plus disputat faţă de ploieşteni.

Tricolorul LMV Ploieşti, care a ocupat şi prima poziţie în clasament, va reîncepe meciurile oficiale la Bacău, unde a şi debutat în cadrul actualului sezon. Ploieştenii au evoluat, atunci, în optimile Cupei României, impunându-se cu scorul de 3:1 (25:21, 25:17, 24:26, 25:21). Echipa condusă de antrenorii Stancu şi Marinescu s-au mai întâlnit cu Ştiinţa Bacău şi la Ploieşti, în turul fazei întâi a Diviziei A1, câştigând tot în patru seturi, scor 22:25, 25:22, 25:20, 25:21.

Echipa din Bacău, nou-promovată în acest sezon, încearcă să se îndepărteze de ultimele poziţii ale clasamentului, ocupând, în prezent, locul al nouălea, cu 11 puncte, înregistrând trei victorii şi zece înfrângeri, dintre care două în tiebreak.

Chiar dacă nu a reuşit să bifeze mai multe succese, formaţia moldoveană a creat multe probleme echipelor din prima parte a ierarhiei, luând un punct pe terenul campioanei SCM U Craiova, grupare care nu cedase niciun set pe teren propriu până atunci. În schimb, în ultima partidă oficială din anul trecut, a pierdut categoric pe terenul liderului, Steaua Bucureşti.

De remarcat că în lotul echipei din Bacău se regăsesc şi jucători cunoscuţi suporterilor formaţiei prahovene, precum ploieşteanul Alexandru Voinea, Ştefan Someşan, Răzvan Purice, Sergiu Marinca, toţi trecuţi pe la Tricolorul LMV. Dar, în garnitura moldoveană se află şi Doru Ghimeş, fratele căpitanului de la gruparea ploieşteană, Cosmin Ghimeş.

Echipa ploieşteană a scăpat de problemele cu accidentările, toţi jucătorii din efectiv fiind pregătiţi să intre pe teren. Lotul este alcătuit din Hiroshi Centelles Rosales (Cuba), Florin Voinea (România), Aleksandar Milivojević (Muntenegru), Tudorel Farcaș (România), Tomasz Rutecki (Polonia) – extreme; Cosmin Ghimeș (România), José Manuel Carrasco Angulo (Venezuela) – coordonatori; Kostiantyn Zhylinskyi (Ucraina), Kostiantyn Riabukha (Ucraina), Vladan Aleksić (Serbia) – centri; Andrei Dan Grigoraș (România), Daniel Vargas Osorio (Mexic) – universali; Goran Škundrić (Serbia) – libero.



Despre perioada de pregătire şi speranţele avute cu privire la această ediţie de campionat, antrenorul principal al echipei ploieştene, Sergiu Stancu, a declarat: „Suntem foarte mulțumiți de perioada de pregătire, am desfăşurat un cantonament la Cheile Grădiştei, unde am avut condiții foarte bune, iar echipa a fost foarte implicată. Deşi a fost o perioadă scurtă de pregătire, băieții au răspuns foarte bine la planul nostru și suntem pregătiți pentru reînceputul campionatului. Am completat lotul cu trei jucători care sunt sigur că îşi vor aduce contribuţia la viitoarele performanțe ale echipei. Sunt convins că vom avea nevoie de fiecare jucător în parte pentru a ne îndeplini obiectivele stabilite, iar rezultatele bune din prima parte a campionatului se datorează în special contribuţiei întregului colectiv.

Suntem, în continuare, în grafic pentru a încheia campionatul pe podium, mai ales că, în playoff, ne vom întâlni, din nou, de două ori cu fiecare echipă. De fiecare dată când ieșim pe teren, în orice competiție, vrem să câștigăm, asta este dorința noastră și promisiunea pe care o facem publicului, pe care îl aşteptăm în număr cât mai mare la sală. În momentul în care Tricolorul LMV va ieși pe teren, va încerca să învingă orice echipă, nu contează numele adversarului, cine este de partea cealaltă a fileului. Avem cele mai bune condiții de pregătire din România, avem un colectiv bun și cred că avem valoare să câştigăm cu orice echipă din ţară”.

Totodată, despre prima „bătălie” din 2017, de la Bacău, tânărul tehnician al ploieştenilor a completat: „La Bacău va fi un meci greu. Întotdeauna, un meci care vine după o perioadă de pregătire este dificil, pentru că nu suntem în ritmul competiției oficiale. Dar, obiectivul este să ne întoarcem cu trei puncte, deşi, clar, nu va fi uşor”.

Pentru Tricolorul LMV va fi primul meci din campionat de la înfrângerea de pe terenul formaţiei Volei Club Caransebeş, scor 1:3 (25:20, 28:30, 21:25, 19:25), din 9 decembrie 2016, care s-a înregistrat după un alt insucces în deplasare, dar în tiebreak, cu CSM Bucureşti, scor 2:3 (20:25, 25:19, 17:25, 25:23, 11:15), reprezentând, astfel, a treia partidă la rând pe teren străin în Divizia A1. Între timp, însă, la finalul anului trecut, ploieştenii au evoluat în CEV Challenge Cup, ratând calificarea în optimile de finală, după o dublă manşă cu AJ Fonte do Bastardo Azores, campioana Portugaliei, fiecare echipă câştigând pe teren propriu în patru seturi, duelul decizându-se la „setul de aur”, la Ploieşti.

Disputa din cupele europene a reprezentat şi motivul pentru care echipa ploieşteană are o restanţă în campionat, în momentul de faţă, cu VCM LPS Piatra Neamţ, meci programat să se dispute miercuri, la Sala „Olimpia”, contând pentru etapa a II-a din returul fazei întâi.

Etapa a III-a din retur a început ieri seară, cu jocul dintre Ştiinţa Explorări Baia Mare şi Steaua Bucureşti, disputat în Ardeal, iar astăzi mai sunt programate următoarele partide:

SCM U Craiova – Volei Municipal Zalău, ora 15:00

VCM LPS Piatra Neamţ – Arcada Galaţi, ora 16:00

Volei Club Caransebeş – Unirea Dej, ora 17:00

CSM Bucureşti – Universitatea Cluj, ora 17:00