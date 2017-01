Bogdan Chitic

Echipa masculină de baschet „sub 16 ani” a Clubului Sportiv Universitar Ploieşti va aborda a doua jumătate a sezonului şi, implicit, faza semifinală a Campionatului Naţional fără serviciile lui Alexandru Ghiţă (14 ani, poziţia 3). Tânărul junior ploieştean, cu doi ani mai mic faţă de categoria la care a evoluat în faza de calificare, sub comanda antrenorului sârb Ivan Gemaljevic, a fost cedat sub formă de împrumut bucureştenilor de la Dan Dacian, acolo unde din acest weekend va face joncţiunea cu lotul formaţiei „U14”.

„Alexandru Ghiţă va merge la Bucureşti doar pentru a doua parte a campionatului şi sperăm să aibă parte de o experienţă încununată de succes. Cei de la Dan Dacian îşi propun o medalie în acest an la „U14″ şi, tocmai de aceea, am ajuns la această înţelegere pentru ca şi jucătorul nostru să poată evolua mai mult şi să poată pune umărul la realizarea obiectivului propus. Alex va face naveta la Bucureşti, în perioada următoare, dar se va putea antrena şi alături de noi, la şedinţele lui Ivan Gemaljevic, când timpul o va permite. El va reveni din vară la Ploieşti pentru a ne ajuta, în sezonul viitor, să ne clasăm pe unul dintre primele patru locuri la categoria la care evoluăm în prezent”, a declarat Ionuţ Urzeală, preşedintele secţiei de baschet din cadrul CSU Ploieşti.

ACS Dan Dacian Bucureşti a încheiat cu un bilanţ de 10 victorii şi nicio înfrângere faza de calificare la categoria „sub 14 ani”, formaţia din Capitală fiind repartizată, ulterior, în a doua serie a „semifinalelor”, alături de ACS Sevlar Ploieşti, LPS CSU 2 Piteşti, CSS Nr. 1 Constanţa, CSS 6 Dinamo Bucureşti, BC Slam Bucureşti, U-Mobitelco Cluj Napoca şi CSS Sf. Gheorghe.