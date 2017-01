Bogdan Chitic

Echipa masculină de baschet „sub 20 de ani” a Clubului Sportiv Școlar Ploiești, antrenată de profesorul Marian Hartman (66 ani), va organiza, în perioada 17-19 ianuarie, al cincilea mini-turneu de sală din cadrul Campionatului Național, la respectiva categorie de vârstă. După disputarea primelor patru turnee, ploieștenii ocupă locul 8, penultimul, cu o singură victorie și șapte înfrângeri, în condițiile în care, din lotul actual, doar doi jucători – Alin Carabulea și Andrei Pâtă, au împlinit 18 ani, restul componenților fiind născuți în 2000 sau 2001.

„Mă confrunt cu probleme mari de lot, întrucât, în ultimii ani, de la echipă au plecat jucători importanți la alte cluburi din oraș, dar și din țară, iar lotul actual este cu 3-4 ani mai mic decât majoritatea celor înscrise la acest nivel de vârstă. Este greu să construiești ceva atunci când nu beneficiezi de continuitate, de un plafon de jucători care evoluează împreună și se cunosc de ani buni, așa cum se întâmplă la echipele din Cluj și București. Am înregistrat unele înfrângeri dure în acest sezon, dar sper ca jucătorii mei să aibă o altă atitudine și o altă exprimare în teren în perspectiva ultimelor patru turnee, întrucât au parcurs deja anumite etape, au căpătat o oarecare experiență și își cunosc adversarii. Totodată, voi încerca să împrumut de la CSM Ploiești câșiva baschetbaliști pentru această a doua jumătate a sezonului la „U20” și să acopăr, astfel, posturile deficitare, așa cum este cel de pivot. În ceea ce privește echipa „sub 16 ani”, mă voi ocupa și de aceasta după plecarea lui Titi Mircea în Anglia și voi încerca să găsesc o portiță la Federația Română de Baschet pentru a evolua, în a doua parte, în grupa valorică C, și nu în cea de nivel superior – grupa valorică B, întrucât și la noi există mari probleme cu banii pentru acoperirea unor deplasări lungi, în țară. Am speranța că voi găsi înțelegere și o vom scoate la capăt și în acest sezon destul de încărcat în evenimente”, a declarat profesorul Marian Hartman.

Așadar, CSȘ Ploiești va juca marți, 17 ianuarie, de la ora 14:00, în sala de sport a Școlii Grigore Moisil (Nr. 8), împotriva celor de la LPS CSU Pitești, pentru ca, două zile mai târziu, de la ora 10:00, să evolueze în compania codașei CNS Cetate Deva. Între aceste două partide se va desfășura miercuri, 18 ianuarie, de la ora 14:00, jocul dintre LPS CSU Pitești și CNS Cetate Deva.

Campionatul Național „U20”, Clasament:

1. U-Mobitelco Cluj-Napoca (8-0) –

16 puncte

2. CN Aurel Vlaicu București (7-1) –

15 puncte

3. Steaua CSM EximBank București

(5-3) – 13 puncte

4. CSU Știința București (5-3) –

13 puncte

5. LPS Bihorul Oradea (4-4) –12 puncte

6. LPS Tg. Mureș (3-5) – 11 puncte

7. LPS CSU Pitești (3-5) – 11 puncte

8. CSȘ Ploiești (1-7) – 9 puncte

9. CNS Cetate Deva (0-8) – 8 puncte